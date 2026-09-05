El carrilero se reencontró con el gol en su visita a los potosinos, gracias a un zapatazo que venció a Gibrán Lajud.

Chivas tuvo una tarde de ensueño en la cancha del Estadio Libertad Financiera, casa del Atlético de San Luis, en donde volvió a aparecer la contundencia y Richy Ledezma fue el encargado de poner el punto final a la goleada rojiblanca sobre los locales.

En la recta final del segundo tiempo, Gabriel Milito exigió a su cuadro defensivo que saltaran las líneas, en donde se ganó la pelota por alto, en donde Ricardo Marín controló y puso un pase filtrado para la llegada del carrilero mexico-estadounidense.

Richy se coló al área, controló y hasta le dio tiempo de perfilarse para sacar un derechazo cruzado que venció al portero Gibrán Lajud, para poner el tercer gol del día para la causa del chiverío, que se quedó con los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.