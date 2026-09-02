Los dos analistas más importantes de TV Azteca toman con calma el irregular paso del Guadalajara en la Liga MX, asegurando que siguen siendo un equipo muy poderoso.

Chivas no está demostrando el mismo nivel futbolístico que presumió durante el Clausura 2026, por lo que muchos especialistas aseguran que el Rebaño se encuentra en crisis bajo la tutela de Gabriel Milito; sin embargo, otros como Luis García o Christian Martinoli no piensan lo mismo y aseguran que siguen siendo contendientes al título de la Liga MX.

En un programa especial en donde estos dos especialistas, junto a David Medrano y Zague, analizaron el presente del Guadalajara, en donde coincidieron en que aunque no brillan igual que el semestre anterior, se mantienen con un alto nivel futolístico, en donde Luis García inclusive aseguró que el estilo de juego del Rebaño es de “nivel europeo”.

“No va en mal camino. Los números no desaprueban el asunto. No juegan tan lindo como el torneo pasado, pero tampoco lo veo que esté en el otro extremo. Sí tiene pasajes largos en momentos, es el equipo más vertical, es un equipo bien complejo de sostener porque juegan a nivel europeo. Estos no entienden que la cancha también es a lo ancho, entienden que es vertical y ningún equipo en México puede sostener esa parte de matar o morir, norte sur a norte sur, permanentemente”, explicó el Doctor en Azteca Deportes.

Christian Martinoli ve a Chivas en Liguilla

“Quinto lugar, es un equipo que va a estar en la Liguilla. Es un equipo competitivo, es un equipo que acumula partidos consecutivos sin derrota. Quizás no tiene las luces del año pasado porque ya no tiene al goleador, ya se les fue.

“A Chivas lo veo sólido, tranquilo. Quizás no es un equipo con tantas luces como hace unos meses, pero es una escuadra que no desmerece y que empezó a sentir ya, desde hace rato, con Gabriel Milito que es un equipo competitivo y que tiene aspiraciones de campeonato. Eso me parece válido. Tiene una mezcla de futbolistas estrictamente de las fuerzas básicas a las que les ha dado juego y los ha ido alternando”, explicó Martinoli.

Los resultados de Chivas en este segundo semestre del 2026