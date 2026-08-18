En todo Chivas se espera saber qué va a suceder con el futuro de Armando González. En medio de todo tipo de especulaciones, Christian Martinoli afirmó que Hormiga debe salir a Grecia.

Por estas horas Armando González es uno de los jugadores cuyo futuro todo México busca saber qué va a suceder por el fuerte interés de Olympiacos. En medio de este contexto de incertidumbre que se vive en Chivas, Christian Martinoli afirmó que si Hormiga llega al conjunto griego es recibido como Marco Van Basten.

El último año del futbolista de 23 años ha sido un sube y baja de emociones debido a que con Gabriel Milito comenzó como su cuarta opción en el equipo, se consolidó como titular indiscutido y campeón de goleo. El 2026 le dio la chance de ser subcampeón en el campeonato de goleo y formar parte de la convocatoria a la Selección Mexicana que jugó la Copa del Mundo en territorio nacional.

En medio de este contexto, hay voces fuera de Chivas de le bajan el precio al interés de Olympiacos por Armando González. Sin embargo, Christian Martinoli afirmó que Hormiga va a ser recibido como Marco Van Basten.

Armando González podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Creo que tendría que irse, vas al equipo más popular, al equipo más ganador, al equipo con más presupuesto, al equipo que te va a dar por cada partido, salvo clásicos contra el AEK o Panathinaikos, te va a meter siete pelotas de gol por partido, ocho pelotas de gol por partido. Goles vas a hacer, confianza vas a hacer, vas a jugar Champions, vas a estar en torneos internacionales, vas a estar en la palestra de equipos de segunda línea importantes del fútbol europeo”, comentó Christian Martinoli.

Y agregó: “Creo que es una liga interesante como para poder despuntar dentro del fútbol porque después ‘es que se fue al Valencia’. El Valencia juega el descenso en España pero tiene un nombre muy importante pero se juega el descenso. ‘No, es que va a jugar en el Sevilla’, el Sevilla trae varios problemas. Entonces ¿quieres ir a ese tipo de equipos en donde a los cuatro partidos adiós? Acá el día que lo presenten haz de cuenta que están presentando a Marco Van Basten; se va a caer el Karaiskakis, un estadio bravo. Es un estadio cerrado, la afición es bravísima. Es un club muy grande dentro de Grecia. Es un club con instalaciones que ya quisiera tener el Guadalajara”.

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Martinoli afirmó que Hormiga se va a curtir en Grecia

A su vez, el reconocido relator señaló que no hay riesgo en salir a Grecia porque lo van a curtir. “Vas a hablar en inglés, está perfecto, vas a estar con una afición que te va a apapachar, pero te va a exigir. El nivel pasional de la liga griega es fuerte, tú fuiste a jugar contra el OFI de Creta y tú sabes de lo que se trata esto. Los tipos se comen el alambrado, o sea es un lugar en donde te vas a curtir. En cualquier cancha, a la que vayas, te van a decir todo porque vas con el equipo más importante. Entonces, va a jugar, le van a jugar a tope todos los partidos aunque sean los equipos más endebles, va a sentir el ambiente, va a sentir la responsabilidad, va a tener a todos los medios de Atenas encima. Y, por supuesto, va a tener la obligación de meter goles”, analizó Martinoli.