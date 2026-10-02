El entrenador del Guadalajara tuvo que recurrir a la cantera para completar el plantel para el compromiso contra las Águilas del próximo fin de semana.

La Fecha FIFA no ha ocasionado que la pelota se detenga por completo en el futbol mexicano, por lo que Chivas deberá cumplir con un compromiso de enfrentarse al América durante la pausa de la Liga MX, en donde Gabriel Milito tiene plantel incompleto.

Debido a los llamados de múltiples futbolistas del Guadalajara a diferentes Selecciones Nacionales, el equipo rojiblanco no contará con varios de sus titulares e inclusive, tampoco con algunos juveniles que venían siendo recurrentes en el primer equipo, por lo que el timonel argentino decidió echar mano de joyas del Tapatío y la Sub 21.

Y es que para complementar su plantel, Gabriel Milito decidió llamar a ocho futbolistas juveniles para que integren el primer equipo, en donde podrían recibir minutos el próximo fin de semana en el Clásico Nacional contra el América.

Entre estos futbolistas destaca Anwar Ben Rhouma, quien está brillando en divisiones inferiores, pero se suma a los llamados de Sebastián Liceaga, Jesús Hernández, Leonel Calderón, Carlos Hernández, Rodrigo Parra, Emiliano Rodríguez y Aarón Correa.

Convocatoria para el Chivas vs. América en Oakland

– Oscar Whalley

– Sebastián Liceaga

– Bryan González

– Luis Rey

– Omar Govea

– Brian Gutiérrez

– Richard Ledezma

– Efraín Álvarez

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín

– Jonathan Pérez

– José Castillo

– Miguel Gómez

– Kevin Castañeda

– Daniel Aguirre

– Rubén González

– Jordan Carrillo

– Jesús Hernández

– Miguel Tapias

– Leonel Calderón

– Carlos Hernández

– Rodrigo Parra

– Emiliano Rodríguez

– Aarón Correa

– Anwar Ben Rhouma

¿Miguel Gómez, Miguel Tapias, José Castillo y Bryan González están listos para reaparecer?

El panorama parecía ser favorable para el Guadalajara cuando se confirmó que estos elementos viajarían con el resto del plantel, aparentemente tras superar sus respectivas lesiones; sin embargo, el club informó que viajan para continuar con sus rehabilitaciones, por lo que están casi descartados para el partido contra las Águilas.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. América?

El Clásico de México llega a Estados Unidos el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Oakland Alameda County Coliseum, duelo que está programado para disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.