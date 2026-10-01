Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a América, por lo que Gabriel Milito decidió subir al primer equipo al juvenil Anwar Ben Rhouma.

Chivas se alista para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. De cara al duelo ante las Águilas, Gabriel Milito alista un equipo con varias bajas por la Selección Mexicana, motivo por el cual Anwar Ben Rhouma, goleador del Guadalajara Sub-21, formó parte de la práctica de esta tarde.

El partido ante los dirigidos por Guillermo Almada llega en el peor momento, porque el Rebaño Sagrado viene de dejar escapar la victoria en el Estadio Azteca y tiene varias bajas confirmadas. A su vez, una victoria no sirve porque no es un partido oficial, mientras que una derrota en el clásico nunca es vista de la mejor manera.

En medio de este contexto, Gabriel Milito llevó adelante una nueva práctica en Verde Valle para enfrentar a América. Entre los jugadores de fuerzas básicas que fueron considerados para la práctica de esta mañana estuvo Anwar Ben Rhouma, canterano que llegó proveniente de Mazatlán y que es uno de los goleadores de la Sub-21 de Chivas con seis goles en el Apertura 2026.

Anwar Ben Rhouma formó parte de la práctica de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que en el video publicado por el Guadalajara se encuentran varios juveniles entre los que destacan Gael García Bernal, Rodrigo Parra, Aarón Correa, Emilio Rodríguez, Jonathan Gallardo y Sebastián Parra.

Chivas recuperó a Miguel Tapias

Por otro lado, en el video que compartió Chivas en redes sociales se observa claramente que Miguel Tapias formó parte de la práctica de este jueves. El defensa no jugó en esta temporada y podría ser tenido en cuenta para enfrentar a América en Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora se juega Chivas vs. América?

El partido entre Chivas y América se llevará adelante el próximo domingo 4 de octubre a las 20:30 del Centro de México en la cancha del Oakland-Alameda County Coliseum. El encuentro se podrá ver por ViX Premium, Prime Video y Layvtime en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por ViX Premium y Layvtime.