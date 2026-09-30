Los dos mediocampistas han sufrido una considerable baja de juego que les ha marginado de participar en varios compromisos del Rebaño en este Apertura 2026.

Chivas ha entrado en un claro bache futbolístico en este Apertura 2026 y así ha quedado demostrado en las semanas recientes en donde no pudo derrotar al América y terminó perdiendo contra Querétaro, por lo que es necesario que Gabriel Milito recupere la mejor versión futbolística de varios jugadores.

En el Guadalajara hay jugadores diferenciales a la ofensiva que han tenido una baja de juego en este semestre, por lo que debido a las múltiples ausencias que tendrá el conjunto tapatío para esta Fecha FIFA, es evidente que tendrán minutos el fin de semana en el amistoso contra las Águilas.

Brian Gutiérrez fue de más a menos durante los meses recientes, en donde logró colarse a la Copa del Mundo, pero su nivel dejó mucho que desear, por lo que actualmente con el chiverío solamente está dando destellos de su calidad, pero permanece lejos del nivel que alcanzó en el semestre anterior.

Por su parte, Efraín Álvarez era titular indiscutible en el esquema de Gabriel Milito, convirtiéndose en el mejor generador de juego Sub 23 de la Liga MX; sin embargo, su nivel en este Apertura 2026 ha ido a la baja, por lo que ha tenido participación como suplente de manera recurrente.

Los números de Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez en el Apertura 2026

Las bajas que tendrá Chivas para el amistoso contra América

Miguel Tapias – Lesión

Miguel Gómez – Lesión

José Castillo – Lesión

Bryan González – Lesión

Raúl Rangel – Convocatoria

Luis Romo – Convocatoria

Diego Campillo – Convocatoria

Hugo Camberos – Convocatoria

Santiago Sandoval – Convocatoria

Roberto Alvarado – Convocatoria

Sebastián Liceaga – Convocatoria

Samir Inda – Convocatoria

Ángel Chávez – Convocatoria

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. América?

El Clásico de México llega a Estados Unidos el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Oakland Alameda County Coliseum, duelo que está programado para disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.