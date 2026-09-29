Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a América en Estados Unidos. Mientras inicia su semana de preparación, el Guadalajara sigue de cerca la actualidad de Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Diego Campillo y Raúl Rangel en la Selección Mexicana.

Chivas inicia este martes con los trabajos de cara al Clásico Nacional ante América, equipo que el domingo superó al Guadalajara en la tabla de posiciones con una polémica victoria ante Necaxa. Por otro lado, la Selección Mexicana ya cuenta con todos los jugadores de Chivas, pero Rafa Márquez en conferencia de prensa habló de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Raúl Rangel. Por último, Diego Campillo fue noticia por el supuesto interés de Olympiacos, pero confirmaron que no hay oferta.

Rafael Márquez habló de Hugo Camberos y Santiago Sandoval

La Selección Mexicana enfrenta a Perú en un nuevo amistoso de la Fecha FIFA y la gran pregunta que surge es si Rafa Márquez utilizará a Hugo Camberos y Santiago Sandoval. En medio de este contexto, el técnico del Tri habló de los canteranos de Chivas con un claro mensaje para el aficionado mexicano.

Sandoval y Camberos ya se encuentran con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“La aventura comienza acá. Santi Sandoval y Hugo Camberos vivieron su primer entrenamiento con la Selección Mayor. ¡Que sea el primero de muchos, cracks!”, declaró el timonel mexicano previo al duelo contra Perú.

Raúl Rangel recibió mensaje de Rafa Márquez en la Selección Mexicana

Uno de los titulares en la Selección Mexicana de Rafa Márquez en relación a la Copa del Mundo es Raúl Rangel. Sin embargo, en conferencia de prensa, el técnico nacional generó polémica con un mensaje para el Tala al señalar que nadie tiene asegurado su lugar por haber estado en el proceso anterior.

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“Si hay algo que quiero imponer en la Selección es la competencia interna. Aquí nadie está asegurado, todos tienen que trabajar, esforzarse, tienen que convencerme para primero ser convocados y después poder ser titulares. La competencia genera mucho más nivel”, expresó.

Olympiacos no preguntó a Chivas por Diego Campillo

En las últimas horas surgió el fuerte rumor de que Diego Campillo podría salir en el próximo mercado de pases al fútbol de Grecia. Según reportes, Olympiacos estaría interesado en quedarse con el fichaje del defensa. Sin embargo,Fernando Lara confirmó en Fox Sports que el Guadalajara no recibió ningún llamado por parte del gigante griego.

Estadísticas de proporcionadas por Transfermarkt. (Foto: IMAGO7)

Club América superó a Chivas en el Apertura 2026

Luego de lo sucedido en el Estadio Azteca, Chivas fue superado por América en el Apertura 2026. El equipo de Guillermo Almada se impuso con polémica a Necaxa y rebasó al Guadalajara en la tabla general de posiciones, contando aún con un partido menos por el pendiente de la jornada 7.