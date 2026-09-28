Chivas viene de caer ante Querétaro y perdió la oportunidad de no perderle pisada a Toluca. En medio de este contexto, América le dio un nuevo golpe al Guadalajara en pleno Apertura 2026.

Pasan los días y es un hecho que el Guadalajara llevó adelante un difícil partido, debido a que no pudo rescatar un empate ante Querétaro. En medio de este contexto, América desplazó a Chivas, ya que lo superó en la tabla general de posiciones tras la polémica victoria ante Necaxa.

El Rebaño Sagrado tuvo un mal desempeño, ya que no estuvo a la altura de lo que su historia marca desde el error de Luis Romo. Desde la anotación de Alí Ávila, el Guadalajara intentó, se frustró y no encontró los caminos para lograr el empate ante los Gallos Blancos.

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Chivas fue superado por América, ya que en el Estadio Victoria logró imponerse por 4-2 ante Necaxa gracias a un polémico penal que le cobraron al español Carlos Álvarez, el cual cambió por gol Miguel Borja. De esta manera, el Guadalajara fue rebasado por las Águilas en la tabla general de posiciones.

Chivas perdió ante Querétaro. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo quedó Chivas en la tabla general de posiciones del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido en el último fin de semana, Chivas cae a la tercera posición de la tabla general con 17 puntos, mientras que América es segundo con 20 puntos. La mala noticia para el Guadalajara es que las Águilas aún adeudan su partido por la jornada 7, por lo que de superar a Tijuana se convertirían en líderes de la fase regular.

El problema de Chivas a resolver previo al choque contra América

Como se sabe, Chivas se prepara para enfrentar a América en un nuevo amistoso en Estados Unidos. Para este duelo, el Rebaño Sagrado tiene la dura tarea de reemplazar a 11 jugadores que son baja por lesión y convocatoria a la Selección Mexicana. Seguramente será una convocatoria con varios jugadores de las fuerzas básicas.

Gabriel Milito dio el reporte de los lesionados de Chivas

Tras el partido de Chivas ante Querétaro, el técnico habló de los lesionados en su equipo. “Miguel Gómez y José Castillo van mucho más rápido y avanzados que Bryan González. Cotorro, veremos cómo va su evolución, según el pronóstico no creemos que pueda llegar a ese partido, pero hay que ver. Castillo y Miguel Gómez, imaginamos que a lo mejor sí puedan estar en condiciones de poder jugar”, cerró Gabriel Milito.

Las bajas de Chivas ante América