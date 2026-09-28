Chivas viene de caer ante Querétaro y se alista para enfrentar a América en amistoso en Estados Unidos con un plantel plagado de bajas. En medio de este contexto, hay tres jugadores de Tapatío que Gabriel Milito debería tener en consideración para convocarlos.

El próximo fin de semana, Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. De cara al juego contra los azulcremas, Gabriel Milito tiene una enorme cantidad de bajas por lesión y convocatoria a la Selección Mexicana, por lo que repasamos por qué debe convocar a Gael García Bernal, Daniel Villaseca y Cruz Medina.

El equipo de Pepe Meléndez no vive su mejor momento en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión, ya que en las primeras 9 jornadas decidió rotar mucho al equipo titular. Sin embargo, hay una serie de jugadores que siempre que ingresan marcan la diferencia desde hace varios partidos.

En medio de este contexto, Gabriel Milito debe preparar a Chivas para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional con varias bajas por lesión, 2 descartados y 2 en duda, con 16 jugadores llamados a las diferentes Selecciones de México en esta extensa Fecha FIFA. La gran pregunta que surge es qué futbolistas deben ser llevados por el técnico argentino.

Gabriel Milito tiene que reamar un equipo con varias bajas. (Foto: IMAGO7)

En Tapatío hay una serie de mediocampistas que viven un gran momento deportivo y que pueden ser tenidos en cuenta no solo para hacer convivencia con el primer equipo, sino también para tener sus primeros roces en un Clásico Nacional. Uno de ellos es Gael García Bernal, quien regresó de su préstamo con León y lleva anotados 2 goles en el Apertura 2026. Tiene buen manejo de balón y tiro de larga distancia, característica que perdió el Rebaño Sagrado en los últimos partidos.

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Otro mediocampista que puede ser tenido en cuenta y que llegó hace poco al Guadalajara como una apuesta a futuro es Cruz Medina, quien además cuenta con llegada al área rival. Por último, Daniel Villaseca, jugador que no ha sido tenido en cuenta por Gabriel Milito desde que llegó y que es clave en la generación de juego. A su vez, en el Apertura 2026 marcó 2 goles y dio una asistencia.

Todos los convocados de Chivas a la Selección Mexicana

Selección Mexicana

Raúl Rangel

Roberto Alvarado

Luis Romo

Santiago Sandoval

Hugo Camberos

Diego Campillo

Selección Mexicana Sub-23

Ángel Chávez

Carlo Soldati

Juan Uribe

Selección mexicana Sub-20