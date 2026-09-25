La reportera y conductora tapatía analizó el futuro inmediato del Guadalajara con cada uno de sus adversarios, en donde la mayoría de los juegos serán en el Estadio Akron.

Hola, ¿qué tal, amigos de Rebaño Pasión? Mi nombre es Mónica Morales y me da mucho gusto estar con ustedes por primera ocasión en este espacio para hablar del mejor equipo, de las Chivas Rayadas del Guadalajara, de lo que se viene para el Rebaño en esta segunda parte del Torneo Apertura.

Y es que la realidad es que Chivas ha hecho un gran torneo hasta el momento. Luego de 10 jornadas transcurridas se mantienen en el subliderato de la competencia y me parece que lo han hecho bastante bien, independientemente de lo que sucedió en el Clásico Nacional donde tenían la victoria en las manos y la dejaron escapar en los últimos minutos. Me parece que habrá mucho que corregir del Guadalajara si obviamente quiere mantenerse en la parte alta de la tabla y cerrar de manera decorosa este torneo.

Analicemos qué se viene para Chivas, qué rivales le faltan al Guadalajara y cómo quedará posicionado en la tabla. Hay que recordar que en este torneo clasifican a la Liguilla los primeros ocho de la competencia, no hay Play-In, así es que están obligados a mantenerse ahí en la parte alta de la tabla para obviamente acceder de manera decorosa y ¿por qué no? Dentro de los primeros cuatro y poder recibir partidos de local dentro de la Liguilla del futbol mexicano. Los rivales que le faltan al Guadalajara sin duda serán un factor fundamental para que Chivas pueda seguir sumando puntos, empezando por cuidar la localía.

Este fin de semana las Chivas tienen un partido importantísimo frente a los Gallos del Querétaro, un rival que sin duda no será nada sencillo. El Querétaro viene siendo uno de los equipos revelación en este torneo, se mantiene dentro de los primeros ocho lugares de la tabla general y sin duda querrá arrebatarle a Chivas los tres puntos en casa. La buena noticia para el Rebaño es que de los partidos que ha disputado en este torneo como local, únicamente ha perdido uno, el de la jornada 1 frente a Toluca; de ahí en más han sido buenos resultados para Chivas, puras victorias. Le logró ganar a los Bravos de Juárez, a los Xolos de Tijuana, a los Pumas y ahora pues buscará seguir con este camino positivo como local frente a los Gallos del Querétaro.

Le restan cinco partidos del torneo al Guadalajara en casa, donde deberá de ganar la mayor cantidad de puntos, hacer fuerte el Estadio Akron como lo consiguió en el torneo anterior, donde no logró perder ni un solo partido como local, obviamente hasta lo que pasó en la Liguilla, pero incluso no fue en el Estadio Akron donde fue eliminado el Rebaño, fue en el Jalisco.

Las Chivas deben de mantener esa buena inercia positiva en casa. El otro partido que les queda de local, que bueno podríamos llamarlo local, es el Clásico Tapatío, porque aunque se jugará en el Estadio Jalisco, pues sabemos que ahí la casa sigue siendo del Guadalajara y ahí podrían también aprovechar la oportunidad y sumar tres puntos ante los rojinegros del Atlas, que por cierto, después del Querétaro, serán el siguiente rival de las Chivas.

Normalmente en el futbol mexicano, existe un facto de que si sumas 25 puntos, pues ya estás prácticamente calificado a la Liguilla. La realidad es que en el futbol mexicano ahora la parte alta de la tabla se pelea hasta arriba de los 30 puntos, ya hay equipos que han roto récords, incluso el Guadalajara que lo ha hecho bastante bien y en los últimos torneos ha calificado a la Liguilla arriba de los 30 puntos.

Entonces Guadalajara: ¿Qué debe de hacer? No dejar ir puntos en lo que resta del torneo para poder seguir con esa inercia de lo conseguido en los dos torneos anteriores, ya bajo el mando de Gabriel Milito. Pero sigamos analizando.

Querétaro. Después el Atlas en la cancha del Estadio Jalisco será el rival de Chivas, un partido importantísimo más allá de tratarse del Clásico Tapatío, será el enfrentamiento, el primer enfrentamiento de Gabriel Milito contra Hernán Crespo, dos exjugadores que se conocen a la perfección y que seguramente querrán ganar, en el caso de Crespo su primer Clásico Tapatío y Gabriel Milito pues no dejar ir puntos ante los rojinegros del Atlas.

El siguiente rival de las Chivas será Tigres, este será en casa. Importante, los Tigres de Vucetich, que entre que levantan y no, me parece que son un buen rival para que las Chivas vuelvan a sumar puntos como local. Es la oportunidad perfecta porque después se vendrán los Rayos del Necaxa, un partido que se disputará a mitad de semana y donde el Guadalajara también en casa no puede dejar ir puntos ante los Rayos del Necaxa.

Posterior a ese partido se vendrá la visita ante los Rayados de Monterrey allá en la Sultana del Norte, los Rayados de Matías Almeyda, el reencuentro de las Chivas en el futbol mexicano con Matías Almeyda será en la Sultana del Norte y ojo porque aquí el Guadalajara pues podría llegar ya con la bolsa un poquito más llena de puntos debido a los partidos que jugará de manera consecutiva en casa. Será una visita importante contra los Rayados de Monterrey ya prácticamente en lo que será el cierre del torneo y veremos si las Chivas de Gabriel Milito, le logran ganar a los Rayados de Matías Almeyda.

Atlante, que será también obviamente en casa, donde el Guadalajara buscará tener un cierre decoroso ante un rival que no ha enfrentado al menos en los últimos 12 años. Es el ‘Piojo’ Herrera, conoce a las Chivas, pero el Guadalajara buscará ganar. Después, la última visita que tendrán las Chivas en el torneo será contra La Fiera de León, un rival me parece que también ganable y cerrará decorosamente frente a La Máquina del Cruz Azul en casa, La Máquina de Huiqui, bueno, veremos si todavía Joel Huiqui sigue dirigiendo a La Máquina para esa jornada.

¡Vaya cierre que se le viene a las Chivas! Donde no está permitido dejar ir puntos. ¿En qué lugar va a cerrar el Rebaño? ¿Cómo cerrará Chivas el torneo Apertura? ¿En qué lugar? ¿Le alcanzará a las Chivas para cerrar dentro de los primeros cuatro de la clasificación general? Déjenme sus comentarios y seguimos en contacto aquí por Rebaño Pasión. Saludos.”