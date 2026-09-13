El exmediocampista del Guadalajara recordó sus sentimientos por el Rebaño y la antipatía por los rojinegros que decidió emular a la leyenda del chiverío.

Adolfo Bautista se convirtió en una leyenda de Chivas no solamente por su talento y goles, sino también por sus múltiples gestos de amor por la escuadra rojiblanca que demostró en todo momento, en donde uno de los más recordados frente al Atlas fue emulado este fin de semana por Jesús Angulo.

El Canelo, quien actualmente milita en el Toluca, siempre ha manifestado que desde niño era aficionado del Guadalajara; sin embargo, lo dejó en manifiesto durante el partido entre los Diablos Rojos contra los rojinegros, en donde anotó un gol y decidió no festejarlo.

Los aficionados del chiverío de inmediato reaccionaron ante la burla del ahora jugador del Toluca contra los Zorros, recordando su paso por el chiverío, el cual fue truncado de cara al Clausura 2023 por decisión de Fernando Hierro, quien lo metió en la negociación con Grupo Pachuca para destrabar la contratación del Pocho Guzmán.

Canelo Angulo recordó al Bofo Bautista

Dicho gesto es recordado por las declaraciones que emitió el Bofo de cara al Clásico Tapatío del Clausura 2005, en donde aseguró que si anotara un gol a los rojinegros no lo festejaría porque le daría vergüenza hacerlo porque consideraba a los Zorros como “un equipo insignificante”.

“El Atlas en un equipo tan insignificante que si le mete gol no lo voy a festejar, me daría vergüenza“, declaró Bautista, quien unos días después sí se hizo presente en el marcador, por lo que cumplió su promesa y solamente se puso las manos en la cintura, por lo que de inmediato fue encarado por los defensores de los rivales y hasta le amonestaron por “provocar” al rival.

Ricardo Marín también hizo tributo al Bofo Bautista

Durante el Clásico Tapatío del Apertura 2023, el Guadalajara humilló al Atlas al derrotarlo por marcador de 4-1, en donde Ricardo Marín tuvo una noche de ensueño al marcar un hat-trick que lo convirtió en un histórico del Rebaño; sin embargo, tras marcar su primera diana de la noche, decidió no celebrarlo en señal de homenaje para el mítico exjugador rojiblanco con el número 100 en la espalda.