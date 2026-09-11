Este talentoso atacante surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara sigue luchando por encontrar su lugar en el balompié y el destino lo llevó hasta Asia.

Chivas es el equipo más grande e importante de todo México, por lo que no todos los futbolistas son capaces de demostrar todo su talento debido a la presión que se vive día tras día en la escuadra rojiblanca, por lo que hay canteranos que tienen que salir en búsqueda de nuevas oportunidades lejos de la Perla de Occidente.

Eso fue lo que le sucedió a Diego Hernández, extremo surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara, que apuntaba a brillar en el primer equipo e inclusive, logró debutar en Liga MX el 12 de agosto de 2018 bajo la tutela de José Saturnino Cardozo.

Sin embargo, no pudo consolidarse en el chiverío y abandonó el redil, por lo que acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo del Forca Kochi FC, equipo que participa en la Superliga de Kerala, es decir, la Primera División de la India, en donde le dieron la bienvenida en redes sociales.

¿Cuándo jugó Diego Hernández en Europa?

Después de su salida de Chivas rumbo al Atlético de San Luis, el extremo comenzó su peregrinar en el futbol mexicano, sobre todo en Liga de Expansión en clubes como la Jaiba Brava, Cancún FC y el Correcaminos.

Sin embargo, en el 2025 decidió probar fortuna en el futbol de Europa, encontrando cabida en la liga de Andorra, aunque curiosamente no lo hizo en el Rangers que encabeza Marco Fabián, sino que fichó con el FC Penya Encarnada, con quien estuvo durante casi un año.

Diego Hernández tiene una hermana muy famosa de TUDN

Aunque no es muy sabido, el canterano del Guadalajara es hermano de la presentadora de TUDN, Ana Caty Hernández, quien ha destacado por sus conocimientos en el ámbito futbolístico, siendo parte de las coberturas de Selección Mexicana en múltiples ocasiones.