El exjugador del Guadalajara no pudo terminar el partido de los felinos contra el León de media semana por una dolencia en la ingle.

Uno de los atractivos más importantes que tiene el partido entre Chivas y Pumas del próximo fin de semana no es solamente el choque entre dos clubes grandes de la Liga MX, sino el regreso de varios “traidores” rojiblancos; sin embargo, no se podrá concretar el regreso de Cristian Calderón.

Los aficionados del Guadalajara suelen lanzarle rechiflas y abucheos a los exjugadores rojiblancos que salen mal agradecidos de la institución tapatía, en donde uno de los elementos frecuentes de esta animadversión de los seguidores del Rebaño suele ser el Chicote, quien no pudo terminar el partido de los felinos contra el León que se disputó a media semana.

Durante el primer tiempo del partido pendiente de la jornada 7, el lateral se sumó al ataque e intentó un disparo cruzado; sin embargo, de inmediato sintió una molestia, por lo que aunque intentó mantenerse en el campo, tuvo que salir de cambio unos minutos después por la dolencia.

Al tratarse de una dolencia muscular, todo parece indicar que el Chicote Calderón no podrá enfrentarse al Guadalajara en la cancha del Estadio Akron, aunque todavía falta que se le realicen los estudios pertinentes para saber la gravedad de la dolencia que sufrió en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cuáles ex-Chivas visitarían el Estadio Akron con Pumas?

En los felinos hay varios futbolistas que no son del agrado de la afición del Guadalajara, ya que en las filas del conjunto de la UNAM hay cuatro elementos que se han expresado mal del chiverío y son Uriel Antuna, César Huerta, Cristian Calderón y Sebastián Córdova, en donde el último nunca ha jugado de rojiblanco, pero ha lanzado comentarios minimizando a la escuadra de la Perla de Occidente.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.