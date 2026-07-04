Cristian Calderón se va del América para llegar a otro equipo donde también promete enfrentarse con todo a Chivas.

Cristian Calderón pasó de ser uno de los futbolistas más queridos por la afición de Chivas a convertirse en uno de los personajes más polémicos de los últimos años. El lateral se ganó el cariño del Guadalajara durante los Cuartos de Final del Guard1anes 2020, cuando marcó tres auténticos golazos frente al América para eliminar a las Águilas, firmando una de las actuaciones más recordadas en la historia reciente del Clásico Nacional.

Sin embargo, esa relación con la afición rojiblanca terminó rompiéndose por completo. En medio de diversos problemas de disciplina, Calderón salió de Chivas para fichar precisamente con el América, donde además realizó declaraciones que fueron tomadas por muchos seguidores como críticas hacia el Guadalajara. Posteriormente, el conjunto azulcrema decidió prescindir de sus servicios y lo envió al Necaxa, equipo con el que permaneció durante el último año.

Ahora, el periodista César Luis Merlo informó que Cristian Calderón cambiará nuevamente de equipo. El lateral dejará al América para convertirse en nuevo jugador de Pumas de la UNAM de cara al Apertura 2026, incorporándose a otro de los clubes que mantienen una de las rivalidades más importantes con Chivas dentro del futbol mexicano.

Con este movimiento, Chicote compartirá vestidor con otros futbolistas de pasado rojiblanco como Uriel Antuna, José Juan Macías y Guillermo Martínez. No sería extraño que el exdefensor de Chivas busque mostrar su mejor versión cuando le toque enfrentar nuevamente al Guadalajara, ahora defendiendo los colores del conjunto universitario en la Liga MX.

Cristian Calderón ocasionó pérdidas multimillonarias a Chivas con su fichaje y salida

La etapa de Cristian Calderón en Chivas también dejó un saldo negativo en lo económico. El lateral llegó a finales de 2019 como uno de los grandes fichajes impulsados por Ricardo Peláez, en una operación que rondó los 8 millones de dólares. Sin embargo, terminó saliendo gratis rumbo al América, sin conquistar títulos y sin generar un ingreso por transferencia para el Guadalajara, convirtiéndose en una de las operaciones más costosas y menos rentables de los últimos años para el club.