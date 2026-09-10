El zaguero del Guadalajara no titubeó en asegurar que la búsqueda del título del futbol mexicano se mantiene y aspiran a conquistarlo este semestre.

Chivas ha construido un proyecto deportivo sólido y poderoso que le ha permitido recuperar el protagonismo en la Liga MX, por lo que el objetivo de conseguir el título del futbol mexicano en este Apertura 2026 se mantiene intacto y así lo confirmó Richy Ledezma, quien admitió que ve muy próximo el estar levantando el trofeo de campeones.

El carrilero del Guadalajara no ocultó su confianza y optimismo acerca del trabajo que vienen realizando en la escuadra tapatía bajo la tutela de Gabriel Milito, por lo que aseguró que existe mucha confianza en que en este semestre lograrán bordar la estrella número 13 del conjunto tapatío.

“Es un equipo muy grande. Nosotros sabemos que lo tenemos que lograr este torneo y tenemos toda la confianza del mundo (…) Tenemos un sueño muy grande aquí en Chivas y es la 13, que vamos a pelear por este año.

“Llegamos a Cuartos de Final en el primer torneo que estaba, en el segundo a Semis., Siento que estamos muy cerca. No lo digo porque estoy jugando en Chivas y ya tenemos que ganarla, lo digo por el equipo que tenemos, el profe que tenemos y todos atrás de nosotros. Creo que lo vamos a lograr pronto“, aseguró el carrilero rojiblanco en entrevista a Telemundo.

Los títulos de Liga MX de Chivas en su historia

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.