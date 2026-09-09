Chivas se prepara para atravesar dos partidos importantes en el Apertura 2026. De cara a los duelos contra Pumas y América, la pregunta que retumba es sobre el nivel de Jordan Carrillo.

Al igual que en otros mercados de pases, Chivas llevó interesantes fichajes entre los que se destaca la llegada de Jordan Carrillo. Sin embargo, el futbolista que brilló con Pumas UNAM no termina de dar el salto de calidad esperado debido a que estaría jugando en un puesto que no comprende. ¿Fue culpa de la directiva o de Gabriel Milito adquirirlo?

Uno de los grandes rasgos del Guadalajara con el argentino en la dirección técnica fue sacarle el máximo potencial a jugadores que uno pensaba que no eran tenidos en cuenta como Daniel Aguirre u Omar Govea. En el caso de Javier Mier y Alejandro Manzo fue ir en busca de refuerzos de calidad para puestos puntuales como Diego Campillo, Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez.

Tras el Mundial 2026, Chivas volvió a llevar un buen mercado de pases debido a que fue por jugadores que muchos equipos de la Liga MX tenía en carpeta. Sin embargo, ninguno de los dos ha marcado la diferencia como se esperaba, pero daría la sensación que Kevin Castañeda tarde o temprano se va a terminar de acoplar al equipo por el tipo de futbolista que es ya que tiene características similares a Omar Govea o Efraín Álvarez.

Jordan Carrillo no termina de destacarse en las Chivas de Gabriel Milito. (X / @Chivas)

Muy diferente es el momento que vive Jordan Carrillo porque es un jugador que se destacó como extremo y no como interior. La gran pregunta que surge y que no tenía respuesta hasta hoy es por qué Gabriel Milito no le puede sacar el máximo potencial a un jugador que tuvo una Liguilla extraordinaria con Pumas UNAM en la que enloqueció a la defensa de América en cada contragolpe.

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Esta tarde Ricardo Marín, sin decirlo, desnudó qué podría estar pasando con el futbolista de 24 años al señalar la bajada de línea que tienen es que se mantiene el estilo de juego sin importar los intérpretes. “Si te has dado cuenta, muchas veces esté quien esté el equipo sigue jugando a lo mismo porque es una línea de trabajo que tenemos muy marcada. Los refuerzos también evidentemente vienen a sumar, sabemos que son jugadores de grandísima calidad y es meternos e integrarlos a la línea de trabajo que tenemos, que es muy exigente pero que está tan bien trabajada que nos va a dar muy buenos frutos”, comentó el delantero en conferencia de prensa.

En esa declaración el 4K dejó en evidencia qué sucede, al menos, con Jordan Carrillo en las Chivas de un Gabriel Milito que debe ver en cada entrenamientos cualidades para confiar en él. De todas maneras, la otra pregunta que falta por responder es quién decidió ir por el nacido en Culiacán Rosales cuando es un jugador que venía destacándose como extremo cuando en el Rebaño Sagrado recién en el Apertura 2026 se le pudo encontrar acomodo a Hugo Camberos.

¿Jordan Carrillo se podrá adaptar al estilo de juego de Gabriel Milito?

A lo largo de su año y medio, Gabriel Milito logró sacarle el jugo a todos los jugadores de la plantilla de Chivas y ejemplos sobran. Jordan Carrillo es un futbolista talentoso que seguramente se podrá adaptar a lo que pide el técnico argentino, pero habrá que esperar si lo puede hacer como interior o en otra posición.