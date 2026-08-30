El 'mundo Chivas' continúa con mucha información tras el duelo contra los Tuzos, así como las declaraciones del entrenador rojiblanco y novedades con Armando González.

Chivas volvió a ser víctima de la irregularidad y no pudo conseguir la victoria en la cancha del Estadio Hidalgo; sin embargo, eso no implica que la información haya dejado de correr alrededor del Rebaño Sagrado, quien ya comienza a pensar en su enfrentamiento contra el Atlético de San Luis de la próxima jornada.

Chivas, perjudicado por el arbitraje

Pachuca empató a un gol con el Guadalajara gracias a que su anotación cayó por la vía del penalti; sin embargo, después de que terminó el partido, el analista de arbitraje, Juan Guzmán Gasso, reveló que el cuerpo arbitral se había equivocado en la decisión, debido a que la jugada fue fabricada por el mismo jugador de los Tuzos.

Lo curioso de esa situación es que el VAR mandó a llamar al silbante Víctor Cáceres para que revisara la jugada; sin embargo, tras revisarla, se mantuvo en su decisión pese a que en la cabina le indicaron que podía estar en un error.

Roberto Alvarado anotó y sigue escalando en la tabla de goleo

Roberto Alvarado se mantiene como el mejor futbolista que tiene Chivas, por lo que se volvió a retratar en el marcador al cerrar la pinza tras un espectacular desborde de Hugo Camberos, por lo que llegó a cuatro dianas en el torneo y está peleando por el liderato en la tabla de goleo.

Gabriel Milito habló de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo

El entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, aseguró que le falta tiempo para que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda logren demostrar su mejor versión futbolística con el jersey del Rebaño Sagrado, por lo que abiertamente le pidió a la afición un poco de paciencia con ambos jugadores que llegaron como refuerzos.

“Tiempo. Falta tiempo, adaptación, falta conocer y entender a través de los entrenamientos qué es lo que queremos para atacar y para defender. La calidad está, pero a veces los procesos de cuando llega un jugador nuevo, adaptarse a un equipo nuevo, a una idea de juego nueva, llevan tiempo”, declaró en conferencia.

Armando González podría debutar con Olympiacos

El delantero surgido de las fuerzas básicas de Chivas, Armando González, fue incluido en la convocatoria para el duelo contra el Asteras, por lo que podría hacer su presentación en Europa este domingo, duelo que será transmitido en México en punto de las 12 del día.