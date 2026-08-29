Armando González está a solamente unas horas de disputar su posible debut con el Olympiacos, apenas una semana después de haber llegado a Grecia para firmar su contrato con el equipo de El Pireo. El delantero mexicano se convirtió oficialmente en nuevo jugador rojiblanco el sábado pasado, en un movimiento que generó una enorme expectativa entre los aficionados de Chivas y del conjunto griego.

Desde su llegada, la Hormiga ya comenzó a trabajar con sus nuevos compañeros y sorprendió por la intensidad que mostró durante sus primeros entrenamientos. El Olympiacos, por su parte, comenzó la temporada con una victoria por la mínima diferencia como local, por lo que ahora buscará conseguir nuevamente los tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato de la Superliga de Grecia.

Además, el equipo de El Pireo ya empieza a mirar de reojo su participación en la Europa League, donde tendrá partidos de gran exigencia durante los próximos meses. Sin embargo, antes de pensar en el torneo europeo, Olympiacos tendrá que afrontar su compromiso de la Jornada 2 ante Asteras, encuentro que podría marcar el esperado estreno de Armando González en el futbol europeo.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Asteras vs Olympiacos de la Superliga Griega?

El Asteras vs. Olympiacos se jugará este domingo 30 de agosto a las 12:00 p. m. del centro de México, correspondiente a la Jornada 2 de la Superliga de Grecia. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Theodoros Kolokotronis, casa del Asteras, donde la Hormiga podría disputar sus primeros minutos desde su llegada al futbol europeo.

¿Cómo ver EN VIVO el Asteras vs Olympiacos de la Superliga Griega?

Los aficionados mexicanos tendrán la posibilidad de seguir el encuentro, pues Claro Sports anunció que transmitirá todos los partidos del Olympiacos en México, tanto los que dispute como local como aquellos que juegue en condición de visitante. La cobertura estará disponible en todas sus plataformas, incluyendo YouTube, donde los partidos podrán verse de manera gratuita.

¿Qué tantas posibilidades tiene Armando González de debutar en el Asteras vs Olympiacos?

La última palabra la tendrá José Luis Mendilibar, pero los primeros entrenamientos de Armando González con el Olympiacos dejaron muy buenas sensaciones y no parece existir ningún impedimento físico para que pueda debutar. Los reportes apuntan a que el canterano rojiblanco se adaptó rápidamente al ritmo de su nuevo equipo y llegó en buena condición física, por lo que podría recibir al menos algunos minutos ante Asteras.