Durante el partido entre los Tuzos y el Guadalajara surgió una jugada que fue trascendental en el resultado y que habría sido mal señalada pese a recurrir a la tecnología.

Chivas fue de más a menos en su visita al Pachuca y debió conformarse con el empate a un gol; sin embargo, la diana del empate de los Tuzos cayó por la vía del penalti, jugada que habría sido mal sancionada pese a que se revisó con ayuda de la tecnología del VAR por el silbante, Víctor Cáceres.

La escuadra hidalguense se volcó al ataque en búsqueda del empate contra el Guadalajara, encontrando la llave a través de una pena máxima en donde Miguel Gómez forcejeó con Nicolás Vallejo, derribando al atacante de la escuadra de la Bella Airosa.

La jugada fue sancionada como penalti por parte del árbitro central Víctor Cáceres; sin embargo, la gente de la cabina del VAR no ratificó la decisión y le pidió acudir a revisarla, en donde después de ver el monitor, decidió mantener su decisión, por lo que ejecutó el penalti.

Sin embargo, el especialista en análisis arbitral, Juan Guzmán Gasso, compartió en su cuenta de X que la jugada fue juzgada de manera inadecuada, asegurando que la infracción es generada directamente por Nico Vallejo, que busca el contacto con la pierna del defensor del Guadalajara.

No fue la única jugada polémica

Una de las acciones más polémicas en el partido entre Chivas y Pachuca se suscitó en el primer tiempo, cuando Christian Rivera intentó ganar una pelota, en donde accidentalmente le colocó los tachones en la pierna de Ricardo Marín.

La jugada fue polémica, pero terminó por ser sancionada como jugada accidental, decisión que fue validada por el especialista, en donde no se castigó al jugador del Pachuca por ser de índole accidental y tratar de aminorar el impacto en el jugador del Guadalajara.

¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.