El Guadalajara cerró una importante venta a unos días del cierre del mercado de fichajes, quitándose de encima uno de los salarios más altos que tenía.

Chivas acaba de recibir una importante noticia a unos días de que cierre el mercado de fichajes del verano, ya que durante el partido contra el Pachuca se filtró que el lateral que aún pertenecía al Rebaño, Alan Mozo, ha sido contratado por Cruz Azul para convertirse en su refuerzo a partir de este Apertura 2026.

El defensor se encontraba prestado con los Tuzos desde el Clausura 2026; sin embargo, ante la urgencia de la Máquina por contar con un lateral por derecha, habrían optado por abrir negociaciones con el Guadalajara para romper anticipadamente la cesión con los hidalguenses para permitirle salir rumbo a La Noria.

El especialista en mercado de fichajes, César Luis Merlo, fue quien destapó dicha información, en donde destapó que la directiva cementera decidió abrir negociaciones con los tapatíos, alcanzando un acuerdo por un monto que no se ha filtrado todavía.

“Según pudo saber Súper Deportivo a través de fuentes cercanas a las negociaciones, Alan Mozo dejará las filas de los Tuzos del Pachuca para emprender un nuevo rumbo profesional, toda vez que las Chivas Rayadas del Guadalajara, club dueño de sus derechos federativos, han cerrado el acuerdo para enviarlo a Cruz Azul.

“El zaguero finaliza de manera anticipada su cesión con la escuadra hidalguense y las directivas involucradas afinan las condiciones de la transferencia hacia la Máquina Cementera, aunque los detalles económicos de la operación aún no se han revelado de manera oficial“, se lee en el reporte de dicho comunicador en el portal Superdeportivo.

¿Cuánto le quedaba de contrato a Alan Mozo?

El contrato de Alan Mozo con el Guadalajara era hasta el 2027, con opción a extender hasta 2028 de manera opcional; sin embargo, el lateral no entraba en planes del entrenador Gabriel Milito, por lo que fue enviado a préstamo con opción de compra rumbo al Pachuca.

Cruz Azul será el cuarto club en la carrera de Mozo, quien defendió la causa de Pumas, Guadalajara, Pachuca y ahora de la Máquina.