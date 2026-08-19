El especialista en mercado de fichajes niega rotundamente que el mediocampista del Guadalajara esté en negociaciones para abandonar el redil para marcharse de regreso a la MLS.

Chivas está viviendo unos días sumamente complicados debido a la inminente salida de Armando González para marcharse a Europa con el Olympiacos de Grecia; sin embargo, en horas recientes surgieron reportes sobre que otros jugadores podrían abandonar el redil, entre los que aparece Brian Gutiérrez.

El mediocampista del Guadalajara no está viviendo su mejor momento futbolístico desde la Copa del Mundo; sin embargo, se dio a conocer que el New York Red Bull estaría interesado en hacerse de sus servicios, según destapó el comunicador David Medrano.

Sin embargo, el especialista en mercados de fichajes, César Luis Merlo, investigó y negó rotundamente que exista algún acercamiento por el mexico-estadounidense, por lo que hasta el día de hoy tiene asegurada su permanencia en el chiverío, ya que el futbolista solamente abandonaría al Rebaño para marcharse a Europa.

“Hoy se habló de que el representante de Brian Gutiérrez estuvo reunido con el jugador ante una posible oferta del New York Red Bull de la MLS o de cualquier otro club del grupo Red Bull. Yo voy a decir que esta situación es completamente falsa (…) No va a ir a jugar a la liga de Estados Unidos, viene de ahí. Por ahora, no hay ofertas concretas por Brian Gutiérrez.

“Hasta que cierre el mercado europeo el 1 de septiembre, no descarto que llegue alguna oferta, pero es cierto de que a las oficinas de Chivas, a pesar del trascendido y de la información que di yo de que había un interés muy firme de un club de Francia, no ha llegado absolutamente nada.

“Por ahora, sí descarto la posibilidad de que vuelva a la MLS. No quiere saber absolutamente nada, Brian está cómodo en Chivas. Si se va, se va ante una oferta europea y que le cierre un buen número a las Chivas de Guadalajara“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Las bajas que podría registrar Chivas en este mercado de fichajes

El Guadalajara desea mantener su plantilla intacta, al menos durante este torneo, por su sueño de pelear por el título de la Liga MX; sin embargo, el interés de algunos clubes en futbolistas rojiblancos podría cambiar el panorama, en donde Armando González y Raúl Rangel ya interesan en Europa.