El entrenador del Guadalajara destapó el plan que tendría junto a la directiva en caso de que Armando González concrete su traspaso a Europa en los próximos días.

Armando González ha demostrado un nivel futbolístico importante dentro de Chivas, por lo que ha llamado la atención en algunos clubes de Europa, en donde Olympiacos sería el más interesado en hacerse de sus servicios, por lo que Gabriel Milito reveló el plan que tienen en el Rebaño Sagrado en caso de que el delantero concrete su traspaso al futbol de Grecia.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino fue cuestionado sobre la posibilidad de buscar a algún refuerzo para sustituir la baja de la Hormiga, en caso de que se concreten las negociaciones, por lo que el sudamericano dejó en claro que su plantel está cerrado y no buscarán refuerzos “se vaya quien se vaya”.

“Si se concreta es porque el jugador la aceptó y yo, con mucha felicidad voy a acompañar esa decisión. Y en caso de que tenga que salir, el plantel está cerrado. Se vaya quien se vaya, no necesitamos más jugadores. Considero que tenemos un muy buen plantel, considero que el club ha hecho muy buen trabajo durante los tres mercados que estamos juntos.

“Cuando llegué con los primeros refuerzos, el segundo semestre con los jugadores que llegaron y en este otro, con las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Creo que tenemos un plantel muy bueno, con distintas alternativas, con jugadores de un nivel muy regular, muy parejo y cuento con muchas variantes.

“Por lo tanto, se vaya quien se vaya, a nosotros no nos interesa reforzarnos en ninguna posición“, explicó el entrenador argentino en conferencia de prensa al término del partido en el que el Guadalajara derrotó a Santos Laguna en el Estadio Corona.

Gabriel Milito confirmó negociaciones por Armando González

“Estoy al tanto de la situación. No sé qué va a ocurrir, si se quedará o si finalmente llega una oferta que convenza al club y se irá o que convenza a la Hormiga para cumplir ese sueño de todos los futbolistas de jugar en Europa. Preferí iniciar el partido con Ricardo Marín y terminar con Sepu, para dejar a Hormi un poco tranquilo, porque cuando suceden este tipo de situaciones siempre hay una ansiedad extra y necesitamos que todos estén enfocados en el partido. A veces, este tipo de situaciones, inconscientemente, involuntariamente te pueden llegar a distraer. Dicho eso, veremos qué ocurre esta semana.

“Si Hormi se queda, volverá a jugar porque es un jugador fantástico para nosotros muy importante. En caso de que eso no ocurra, bueno, lo que quería era darle tranquilidad y libertad en este momento de tomar una decisión.

“No tiene nada qué ver con cómo van las negociaciones, porque la verdad es que soy consciente de que llegó esa propuesta, pero también soy consciente de que el club va a defender los intereses como corresponden y si la oferta no es satisfactoria, Hormi seguirá con nosotros. Ya veremos qué ocurre”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.