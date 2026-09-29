Este martes, la Selección Mexicana de Rafa Márquez realizará su segundo encuentro en esta Fecha FIFA. Luego de haber igualado 1-1 ante Colombia, el Tri enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.
Las grandes dudas que surgen por estas horas son si el timonel del conjunto nacional le dará o no oportunidad a Santiago Sandoval y a Hugo Camberos de mostrarse. Cabe destacar que el domingo llegaron a la concentración del Tri los dos canteranos junto a Diego Campillo y Luis Romo.
¿A qué hora se juega México vs. Perú por la Fecha FIFA?
El choque entre México y Perú se llevará adelante este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro está pactado para llevarse a cabo a partir de las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por Azteca 7 y Televisa en Canal 5.
Posible alineación de México
- Alex Padilla
- Mateo Chávez
- Johan Vázquez
- Víctor Guzmán
- Jeremy Márquez
- Obed Vargas
- Álvaro Fidalgo
- Erik Lira
- Isaías Violante
- Orbelín Pineda
- Santiago Giménez
- DT: Rafa Márquez.
Posible alineación de Perú
- Pedro Gallese
- Oliver Sonne
- Miguel Araujo
- Renzo Garcés
- Marcos López
- Erick Noriega
- André Carrillo
- Yoshimar Yotún
- Jesús Pretell
- Jhonny Vidales
- Adrián Ugarriza
- DT: Mano Menezes.