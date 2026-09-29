México enfrentará a Perú en un nuevo amistoso por la fecha FIFA que se llevará adelante en Estados Unidos. La pregunta que surge es cuántos jugadores de Chivas irán de inicio.

Este martes, la Selección Mexicana de Rafa Márquez realizará su segundo encuentro en esta Fecha FIFA. Luego de haber igualado 1-1 ante Colombia, el Tri enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Las grandes dudas que surgen por estas horas son si el timonel del conjunto nacional le dará o no oportunidad a Santiago Sandoval y a Hugo Camberos de mostrarse. Cabe destacar que el domingo llegaron a la concentración del Tri los dos canteranos junto a Diego Campillo y Luis Romo.

¿A qué hora se juega México vs. Perú por la Fecha FIFA?

El choque entre México y Perú se llevará adelante este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro está pactado para llevarse a cabo a partir de las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por Azteca 7 y Televisa en Canal 5.

¿Juegan Camberos y Sandoval en México vs. Perú?

Posible alineación de México

Alex Padilla

Mateo Chávez

Johan Vázquez

Víctor Guzmán

Jeremy Márquez

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Isaías Violante

Orbelín Pineda

Santiago Giménez

DT: Rafa Márquez.

Posible alineación de Perú