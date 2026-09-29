Este martes, la Selección Mexicana de Rafa Márquez realizará su segundo encuentro en esta Fecha FIFA. Luego de haber igualado 1-1 ante Colombia, el Tri enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Las grandes dudas que surgen por estas horas son si el timonel del conjunto nacional le dará o no oportunidad a Santiago Sandoval y a Hugo Camberos de mostrarse. Cabe destacar que el domingo llegaron a la concentración del Tri los dos canteranos junto a Diego Campillo y Luis Romo.

¿A qué hora se juega México vs. Perú por la Fecha FIFA?

El choque entre México y Perú se llevará adelante este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro está pactado para llevarse a cabo a partir de las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por Azteca 7 y Televisa en Canal 5.

¿Juegan Camberos y Sandoval en México vs. Perú?

Posible alineación de México

  • Alex Padilla
  • Mateo Chávez
  • Johan Vázquez
  • Víctor Guzmán
  • Jeremy Márquez
  • Obed Vargas
  • Álvaro Fidalgo
  • Erik Lira
  • Isaías Violante
  • Orbelín Pineda
  • Santiago Giménez
  • DT: Rafa Márquez.

Posible alineación de Perú

  • Pedro Gallese
  • Oliver Sonne
  • Miguel Araujo
  • Renzo Garcés
  • Marcos López
  • Erick Noriega
  • André Carrillo
  • Yoshimar Yotún
  • Jesús Pretell
  • Jhonny Vidales
  • Adrián Ugarriza
  • DT: Mano Menezes.