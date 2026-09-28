El seleccionador nacional habló sobre el estado físico de los jugadores del Guadalajara, además de su deseo de favorecer la exportación de jugadores.

Rafael Márquez es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de México debido a todo lo que logró como futbolista profesional en Europa y con la Selección Nacional, por lo que reveló cuáles fueron algunas de sus motivaciones para tomar las riendas del Tricolor, en donde algunas podrían ilusionar y motivar a jugadores de Chivas.

El Káiser reveló que su ideal es ayudar y potenciar a los futbolistas que convoque a la Selección para tratar de impulsarlos al balompié de Europa, en donde algunos juveniles rojiblancos como Santiago Sandoval o Hugo Camberos han sonado en la órbita de algunos equipos del Viejo Continente desde hace algunos meses,

¿Cambios? Todos los días tenemos cambios y a veces tenemos miedos que son los que no nos atrevemos a tomar el tipo de decisiones. Desde que tomé la decisión de volver a México, es con una misma ilusión de poder ayudar a mi país, de poder ayudar al futbol mexicano, de poder ayudar a los jugadores a potencializarlos, a tratar de que sean mejores y ojalá que eso pueda ayudar a que vayan muchos más jugadores a Europa. Esa es una de las principales vitrinas el estar en Selección”, explicó el seleccionador nacional en conferencia de prensa.

¿Descartados los jugadores de Chivas contra Perú?

Rafael Márquez fue cuestionado sobre el aspecto físico de los jugadores del Guadalajara que recientemente reportaron con el Tricolor después de participar en la jornada 10 del Apertura 2026 frente a Querétaro, en donde admitió que decidirá en el último minuto si les da minutos contra Perú o si los aguarda para otro partido.

“Sí llegan un poco cansados del viaje, pero predispuestos a poder estar para mañana. Ya valoraremos más adelante si los consideramos, si les damos algunos minutos o si están para entrar de titulares. Eso lo veremos más adelante”, concluyó el timonel nacional.

FOTO: CORTESÍA: VILLA VILLA

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Perú?

El segundo duelo de Rafael Márquez al frente del Tricolor será este martes 29 de septiembre en la cancha del Sports Illustrated Stadium de New Jersey, partido que está programado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.