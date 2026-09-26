México enfrentará a Colombia en la fecha FIFA que se llevará adelante en Estados Unidos. La pregunta que surge es cuántos jugadores de Chivas irán de inicio.

Este sábado comienza el proceso de cara al Mundial 2030 cuando Rafa Márquez debute como entrenador de la Selección Mexicana ante Colombia en el amistoso por la Fecha FIFA. La gran pregunta que comienza a surgir es si irán de inicio o no los actuales y exjugadores de Chivas ante el equipo de Néstor Lorenzo.

El Guadalajara viene de ser la base del Tri de Javier el Vasco Aguirre en la Copa del Mundo 2026 con 5 elementos. Para el inicio del Káiser en la dirección técnica, es un hecho que el Guadalajara volverá a ser parte fundamental en esta gira por Estados Unidos con 6 futbolistas, mientras que tiene en carpeta 16 jugadores para futuras convocatorias si mantienen o elevan el nivel.

¿A qué hora se juega México vs. Colombia por la Fecha FIFA?

El choque entre México y Colombia se llevará adelante este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium, ubicado en la ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. El encuentro está pactado para llevarse a cabo a partir de las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por Azteca 7 y Televisa en Canal 5.

Posible alineación de México ante Colombia

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vázquez

Mateo Chávez

Érick Lira

Álvaro Fidalgo

Gilberto Mora

Hirving Lozano

Roberto Alvarado

Armando González

DT: Rafael Márquez

Posible alineación de Colombia ante México