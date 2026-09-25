El exseleccionador nacional considera que el Guadalajara debe ser la base del Tricolor y su estilo de juego debería replicarse en el equipo del Káiser michoacano.

El proceso de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana está por comenzar, por lo que el director técnico que mejor rendimiento ha demostrado con el Tricolor en los años recientes, Ricardo La Volpe, le envió algunos consejos en donde destacó a las Chivas de Gabriel Milito.

En entrevista con David Medrano, el Bigotón lanzó una serie de recomendaciones para el proceso que está por arrancar el Káiser mexicano, en donde dejó en claro que debería replicar la fórmula de España del 2010, en donde la base era el Barcelona, por lo que ahora el Guadalajara debería ser su base y apuntalarlo con jugadores de otros clubes.

“Yo creo que lo importante de Rafa es cambiar a un estilo que me gusta y de dónde viene él, una filosofía futbolística de posesión de balón y transición. Para contrarrestar, cuando vayamos contra Concacaf está claro que no. Juegues como juegues vas a ganar por la calidad de jugadores.

“¿De dónde viene Rafa? Me imagino que su filosofía va a ser la del Barcelona en donde dirigió en una segunda, pero sabemos que todos juegan igual. Ahora viene algo muy importante, los sistemas lo hacen los jugadores, ahí es donde viene la importancia de que tenemos características

“¿En el 2010 quién fue la base del Mundial para Vicente del Bosque? Barcelona. Hoy anda bien Chivas y tiene una buena base. Quizás la base tiene que ser esa y dónde le falta algo a Chivas, traigo al del América, al de Cruz Azul o al de Tigres. Ahí debe ser la inteligencia del técnico.

“¿Quieres jugar como Chivas? Porque Chivas juega con línea de 3 o quieres jugar el famoso 4-3-3 o el 4-2-3-1 como juega España. Es el técnico, ahí vamos a saber si el técnico tiene la experiencia”, declaró el también exentrenador del chiverío.

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