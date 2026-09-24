El portero del Guadalajara y de la Selección habría estado cometiendo algunas equivocaciones en este semestre que finalmente afectaron en el Clásico contra América.

Chivas no ha podido retomar la solvencia defensiva que presumió en varios partidos durante el Clausura 2026, registrando muchas dificultades en el cuadro bajo que muchas veces es solventado por el trabajo de Raúl Rangel bajo los tres postes, aunque en este Apertura 2026 se han suscitado algunas situaciones en donde el portero es señalado por jugadores y cuerpo técnico del Rebaño.

Durante el torneo se han suscitado algunas jugadas en las que Gabriel Milito ha recriminado al Tala su toma de decisiones, en donde se ha empeñado en salir jugando desde el cuadro bajo, cuando es necesario saltar la línea con un pelotazo al medio campo.

Esa situación se ha registrado en varios partidos, en donde las cámaras han captado a compañeros de Rangel diciéndole que mejor despeje, para sacudirse un poco la presión de los rivales, situación que habría causado molestia en el vestidor del Rebaño al término del partido contra América.

Y es que el reportero Alejandro Ramírez destapó en el programa La de Ocho, que el entrenador argentino le habría llamado la atención al Tala Rangel por siempre querer salir jugando con sus defensores o contenciones.

“Hubo un regaño para el Tala por la forma en que ha intentado salir, que es repetitivo en ese tipo de errores y le llamaron la atención“, explicó el comunicador, en donde David Medrano añadió: “Ahí viene la lectura del jugador”.

El error del Tala Rangel en el Clásico Nacional

Después de que el América se acercó en el marcador con el golazo de chilena de Miguel Borja, el Tala Rangel se equivocó en salir jugando en corto cuando los azulcremas estaban haciendo presión alta, ya que jugó con Diego Campillo, quien por la presión se deshizo del balón rápidamente con Omar Govea, quien perdió la redonda en una zona comprometida.