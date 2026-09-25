El seleccionador nacional admitió que tiene en mente rejuvenecer el medio campo del Tricolor, además de potenciar individualmente a los jugadores que convoque.

Rafael Márquez está por arrancar su ciclo como entrenador de la Selección Mexicana, en donde decidió mantener a Chivas como la base del Tricolor al llamar a seis futbolistas del Rebaño, en donde destacan los llamados por primera vez de Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

A unas horas del debut del Káiser michoacano contra Colombia, el timonel destacó que en el Tricolor hay un promedio de edad muy bajo y planea disminuirlo con la incorporación de los futbolistas del Guadalajara, en donde su plan es sacarles su mejor versión futbolística en beneficio de la escuadra mexicana.

“Bajo la experiencia que tuve en el Barca B, el poder ayudarle individualmente al jugador para poder sacarle provecho es algo en lo que yo creo. Si se han fijado, la media de hoy de la Selección es de 25 años, gente joven. Vendrá también gente joven de Chivas que está haciendo un gran trabajo en el equipo.

“Creo en eso, en el trabajo de potencializar al jugador en beneficio del equipo. Si puedo hacer eso, puedo convencer a los equipos de que tengan más la confianza de dejarlos venir y poder trabajar con ellos para el beneficio de los dos en paralelo”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Quiénes fueron convocados de Chivas para la Fecha FIFA con México?

Raúl Rangel

Luis Romo

Diego Campillo

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

¿Cuándo se jugará el México vs. Colombia?

El primer partido de Rafa Márquez al frente de México será contra Colombia este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.