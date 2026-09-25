Todos los detalles para que no te pierdas el amistoso entre el Tricolor y los Cafeteros en el debut de Rafael Márquez con el combinado nacional.

Rafael Márquez está por arrancar un nuevo ciclo rumbo al Mundial del 2030 al frente de la Selección Mexicana, en donde por enésima ocasión Chivas será la base del proyecto al prestar a seis jugadores para esta Fecha FIFA en donde el primer encuentro será frente a Colombia.

Debido a que este parón futbolístico no aplicó en la Liga MX, el Guadalajara solamente envió a Raúl Rangel y Roberto Alvarado a la concentración del Tricolor, por lo que los otros cuatro convocados reportarán después del duelo de la jornada 10 entre el Rebaño y Querétaro.

Este compromiso contra los sudamericanos será el debut de Rafa Márquez como seleccionador nacional, en donde se espera que se implemente un estilo de juego con mayor protagonismo y con cambio generacional, por lo que inclusive su mentor, Ricardo La Volpe, le pidió convertir a Chivas en la base de la Selección Mexicana.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Colombia?

El primer partido de Rafa Márquez al frente de México será contra Colombia este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el México vs. Colombia?

El partido entre el Tricolor y Colombia será histórico para el futbol mexicano debido a que contará con cuatro alternativas diferentes que serán el Canal 5 y Azteca 7 de televisión abierta, además de que vía streaming podrá mirarse en YouTube por Claro Sports, además de Amazon Prime.