El Guadalajara se reporta listo para enfrentarse a Querétaro; sin embargo, la información sigue fluyendo en torno al Guadalajara.

El empate contra América ha quedado atrás, pero sigue siendo blanco de rumores sobre el futuro de varios personajes de Chivas, principalmente de Gabriel Milito; sin embargo, en el Guadalajara ya tienen en mente el próximo partido contra Querétaro correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026.

Amaury Vergara decidió sobre el futuro de Gabriel Milito

Chivas ha sido blanco de críticas y rumores desde el empate sufrido el pasado fin de semana contra América, en donde comenzaron a surgir versiones acerca de que Gabriel Milito podría salir del Rebaño; sin embargo, el reportero Jesús Bernal destapó que el plan de la directiva es mantenerlo en el banquillo, ya que estarían satisfechos con el crecimiento del proyecto bajo su tutela.

“Hay tranquilidad en la directiva por el macro, por la manera en que el proyecto ha crecido desde que lo tomó Gabriel Milito, que era un equipo que duró un año sin siquiera calificar a la Liguilla hasta donde lo tiene ahorita, peleando los lugares más altos de la clasificación general”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Bryan González recayó de su lesión

El reportero de ESPN, Diego Yvey, destapó que Bryan González volvió a sufrir una lesión muscular, por lo que se perderá el partido del fin de semana de Chivas contra Querétaro, en donde además se espera que regrese a la actividad dentro de tres semanas.

Su regreso a la actividad se suscitaría hasta el 17 de octubre cuando el Guadalajara se enfrente a Tigres cuando se espera que pueda regresar el Cotorro a la actividad, por lo que se perdería los duelos contra Gallos Blancos, el amistoso contra América y el Clásico contra Atlas.

Brian Gutiérrez y dos más se devalúan en Chivas

El portal especializado Transfermarkt hizo una actualización en donde se destapó que Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo han perdido valor durante este semestre en el Guadalajara, pese a que por los tres jugadores se pagaron cifras exorbitantes de dinero para que llegaran como refuerzos.

Gabriel Milito regañó a Raúl Rangel por errores en salida

Durante los partidos de Chivas se habían registrado varios percances entre Gabriel Milito con Raúl Rangel e inclusive, entre algunos jugadores con el Tala, quienes le recriminaban el elegir mal y no despejar cuando era necesario, aferrándose a salir jugando pese a la presión alta de los adversarios.

Es por eso que el reportero Alejandro Ramírez destapó que el entrenador argentino habría regañado al Tala por esas malas decisiones, en donde inclusive fue la clave para que se originara el gol del empate del América en el Clásico Nacional.