Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Pumas este domingo en el partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026. El Guadalajara quiere mostrar nuevamente su mejor versión y llegar con buenas sensaciones al Clásico Nacional contra América, pero mientras el equipo trabaja en Verde Valle, Armando González sigue dando de qué hablar en Grecia después de los cambios extremos que se han producido recientemente en el Olympiacos.

Ricardo Marín no solo quiere ser el delantero de Chivas, también de la Selección

Ricardo Marín aprovechó su conferencia de prensa en Verde Valle para lanzar un claro guiño a Rafael Márquez, nuevo entrenador de la Selección Mexicana, al destacar la extraordinaria carrera que tuvo el exdefensor en los mejores equipos y escenarios del mundo. El delantero de Chivas aseguró que el Tricolor está en las mejores manos posibles y expresó su deseo de que esta nueva etapa esté acompañada de grandes resultados y campeonatos, dejando entrever que también tiene la ilusión de formar parte del proyecto que comenzará rumbo al Mundial de 2030.

Ricardo Marín habló de Rafa Márquez en el Tri.

Jonathan Pérez no pidió salir de Chivas, se mantiene firme en el Guadalajara

En las últimas horas comenzó a circular con fuerza en redes sociales el rumor de que Jonathan Pérez habría solicitado salir de Chivas debido a la poca participación que ha tenido bajo las órdenes de Gabriel Milito. Sin embargo, dicha versión fue desmentida por el creador de contenido Futboltuber, quien aseguró que Jonny Pérez no ha pedido abandonar el Guadalajara y continúa firme dentro del plantel rojiblanco, esperando una oportunidad para demostrar su calidad y ganarse más minutos con el primer equipo.

Armando González tiene nuevo técnico, será dirigido por Imanol Alguacil

Armando González tendrá que comenzar prácticamente de cero con el Olympiacos después de los cambios que se produjeron en la institución. Tras las salidas de Darko Kovačević y José Luis Mendilibar, el conjunto de El Pireo ya confirmó a Imanol Alguacil como su nuevo entrenador. El técnico español tendrá la responsabilidad de evaluar nuevamente a toda la plantilla, por lo que La Hormiga deberá convencerlo con sus actuaciones para mantener el protagonismo que había comenzado a conseguir en sus primeras semanas en Grecia.

Armando González tendría nueva competencia.

Brian Gutiérrez choca su camioneta enfrente de decenas de aficionados de Chivas

Brian Gutiérrez protagonizó una curiosa situación al salir de Verde Valle después del entrenamiento de Chivas. El mediocampista intentaba maniobrar entre las vallas colocadas para los aficionados que esperaban a los jugadores cuando terminó golpeando ligeramente su camioneta. El incidente no pasó a mayores y la mayoría de los presentes se tomó el momento con humor, mientras que el futbolista se mostró apenado antes de detenerse posteriormente para firmar autógrafos y tomarse fotografías con los seguidores rojiblancos.

Daniel Ríos, ex de Chivas que fracasó en el club, se luce con golazo para el CF Montreal

Daniel Ríos, quien formó parte de aquella plantilla de Chivas que estuvo muy cerca de conquistar el título ante Tigres, volvió a ser noticia gracias a su actualidad en la Major League Soccer. El delantero llegó al Guadalajara en diciembre de 2022 a cambio de cuatro millones de dólares, aunque nunca consiguió consolidarse con el Rebaño. Ahora es nuevamente un centrodelantero titular, esta vez con el CF Montreal, y marcó un espectacular gol de cabeza ante Charlotte FC: apareció por detrás de la defensa y se lanzó de palomita para poner el 1-0 parcial, aunque su equipo terminó perdiendo 2-1.