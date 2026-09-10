Ángel Zaldívar y José de Jesús González no brillaron en Chivas. Su actualidad los tiene en el extranjero y reaparecen con goles claves en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

A lo largo de la historia de Chivas hay un sinfín de jugadores que se formaron en Verde Valle y no se pudieron consolidar en el primer equipo. Dos de ellos fueron Ángel Zaldívar y José de Jesús González, quienes se fueron por la puerta de atrás y ahora reaparecieron con goles en la Copa Centroamericana de Concacaf.

En más de una oportunidad se habló de la cantidad de jugadores que prometían en las fuerzas básicas y no terminaron de brillar. En el Rebaño Sagrado hay cientos de jugadores que por diferentes motivos ni siquiera pudieron debutar en primera división.

A diferencia de muchos, Ángel Zaldívar y José de Jesús González sí llegaron al primer equipo de Chivas, anotaron goles en la Liga MX, pero su nombres pasaron al olvido. Zaldívar tuvo varias oportunidades para terminar de consolidarse, mientras que el Tepa solamente tuvo un puñado de minutos que le sirvió para marcar en su debut.

Ángel Zaldíva se destaca en Costa Rica. (Foto: IMAGO7)

En la actualidad ambos exjugadores del Guadalajara los tiene con un buen momento en el futbol de Costa Rica. Por un lado, Zaldívar reapareció con un gol agónico para que Alajuelense empate con Marathón, mientras que González marcó el empate parcial frente a Saprissa en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los goles de Ángel Zaldíva y Tepa González

Los números de Ángel Zaldívar y Tepa González en Chivas