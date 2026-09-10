La Selección Mexicana se prepara para el debut de Rafa Márquez como entrenador. De cara al amistoso ante Colombia, revelan que el Guadalajara podría liberar a un jugador más cuando se pactó dos.

Este jueves, la Selección Mexicana hizo oficial a Rafa Márquez como nuevo entrenador de cara al Mundial 2030. Tras la presentación en el Centro de Alto Rendimiento, en La Octava Sports revelaron que el timonel del Tri habría viajado a Guadalajara para hablar con Chivas y pedir un jugador más para el juego entre México y Colombia en Estados Unidos.

De cara al inicio del nuevo proceso mundialista, el Tri decidió llevar adelante tres amistosos en la próxima fecha FIFA. El primero de ellos es ante los dirigidos por Néstor Lorenzo en Estados Unidos, por lo que el Káiser solamente podrá convocar a dos jugadores por equipo del fútbol nacional, porque la Liga MX no frenará para ese encuentro.

En este marco, Chivas le abrió las puertas a Rafa Márquez, nuevo timonel de la Selección Mexicana. En Verde Valle, Gabriel Milito y varios jugadores del primer equipo se acercaron a saludar al técnico del conjunto nacional, quien acudió para comentar el plan de llegar de la mejor manera al Mundial 2030.

Rafa Márquez pediría más jugadores a Chivas. (Foto: IMAGO7)

El primer amistoso del Káiser será ante Colombia y Luis Castillo reveló en La Octava Sports que el DT habría ido a negociar la posibilidad de que se lleven a otro jugador. “Chivas y con los demás equipos para que el primer partido, el primer partido de Rafa Márquez, el 26 en Baltimore, solo va a tener máximo a dos por equipo, es acuerdo de asamblea. Está negociando para que al menos liberen uno más, Chivas, ¿quién más? ¿Quién más va a tener esa buena voluntad?”, reveló el periodista, dando a entender que el Guadalajara prestará a tres jugadores.

El guiño de Rafa Márquez a Chivas

Tras su presentación, Rafa Márquez dio a entender en TUDN que el Guadalajara se encamina a ser la base de la Selección Mexicana, porque tiene una manera similar a la que quiere que se trabaje en el Tri. “Creo que una de las ventajas que hoy tenemos es que hay gente muy conocida también, por ejemplo, hablo de Gabi Milito en Chivas que ahora lo visitamos, que está haciendo un buen trabajo, que es muy parecido el trabajo que se hace en Chivas como en selección o la idea de juego que podemos generar; ahora también en Atlas hablábamos un poco de lo mismo y queremos trabajar en paralelo para ayudar a potencializar al jugador”, expresó Rafa.

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La lista de jugadores que interesa a Rafa Márquez en la Selección Mexicana

Ayer, César Huerta reveló que Rafa Márquez sigue a 8 jugadores de Chivas para su inicio en la Selección Mexicana. Según lo informado por Diario AS, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Roberto Alvarado serán tenidos en cuenta, mientras que Hugo Camberos, Diego Campillo, Santiago Sandoval y Daniel Aguirre podrían ser convocados. A su vez, el técnico le dejó claro que Richard Ledezma, Bryan González y Efraín Álvarez estarán en la mira para una futura convocatoria.