Atlas rompió el mercado de pases con el fichaje de Elías Montiel. En medio de este contexto, revelan por qué el Guadalajara no quiso nunca ir por el canterano de Pachuca.

Finalmente, Atlas decidió cerrar de forma agresiva su mercado de pases, debido a que puso millones de dólares para quedarse con el fichaje de Elías Montiel, quien en otro momento fue pretendido por Chivas. Tras confirmarse el fichaje del exjugador de Pachuca a los rojinegros, César Huerta reveló que el Guadalajara nunca quiso avanzar porque Amaury Vergara no quiso desembolsar el dinero que pretendía ganar el equipo de Jesús Martínez.

En la última semana, Jair Pereira reveló en Fox Sports que el patrón del Guadalajara le confesó que no iba a ir por grandes fichajes, ya que quería apostar por las fuerzas básicas. “‘Voy a invertir y voy a intentar hacer en cuestión de mis fuerzas básicas y voy a intentar pelear y tratar de sacar jóvenes de cantera. Yo sé que la gente está ávida de que traiga un refuerzo que sea bomba, que sea como lo hacía mi padre, pero hoy no lo puedo hacer porque iría en contra de esa parte de la empresa, y hoy le voy a dar la confianza a los chavos y me va a tomar tiempo’”, comentó.

Tras las declaraciones del exjugador de Chivas, Atlas confirmó que le pagó a Pachuca doce millones de dólares más variables por el fichaje de Elías Montiel. La gran pregunta que surge es por qué el Guadalajara no hizo el intento de ir por un jugador de calidad y que tenía proyección para el futbol europeo.

Elías Montiel se convirtió en jugador de Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Luego de confirmarse la noticia, César Huerta reveló en su canal de YouTube que la principal razón por la que el Rebaño Sagrado no fue por el canterano de los Tuzos es porque Amaury Vergara no quiso desembolsar esa cifra. El periodista de Diario AS dio a entender que el conjunto rojiblanco preguntó y que le pareció desmedido el dinero que pedían para Europa, por lo que no se sentaron a negociar la posibilidad de achicar la diferencia.

¿Por qué Chivas llevó adelante un buen mercado de pases?

Luego de las compras de último momento de Atlas, la afición de Chivas comenzó a criticar a la directiva por el mercado de pases que se llevó adelante y se olvidan de que fue muy bueno. A diferencia de otros equipos, Javier Mier y Alejandro Manzo no pudieron hacer nada cuando llegó una oferta por Armando González, debido a que se acercaron a sus pretensiones.

Encuesta ¿Crees que Chivas llevó adelante un buen mercado de pases con los fichajes de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda? ¿Crees que Chivas llevó adelante un buen mercado de pases con los fichajes de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda? Sí No Ya votaron 4 hinchas

Por otro lado, el Guadalajara fichó a Jordan Carrillo y a Kevin Castañeda cuando todos los equipos se preparaban para comenzar con la pretemporada. A su vez, logró mantener a la base del equipo con el que Gabriel Milito logró alcanzar una semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. Sin duda, fue una buena ventana de traspasos en la que restará saber si los refuerzos rinden.