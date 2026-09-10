La afición de Chivas es una de las más participativas cuando se trata de conseguir una firma, una fotografía o simplemente saludar a sus jugadores favoritos. Sin embargo, la gran cantidad de aficionados que suele reunirse a las afueras de Verde Valle también puede generar cierto caos al momento en que los futbolistas abandonan las instalaciones después de los entrenamientos.

Para muestra está Brian Gutiérrez, quien protagonizó un leve accidente precisamente cuando intentaba salir de Verde Valle entre un grupo de aficionados del Guadalajara. Aunque los seguidores se encontraban detrás de las vallas de seguridad, el espacio para que el vehículo del mediocampista pudiera maniobrar era bastante reducido, por lo que terminó golpeando su vehículo en medio de la situación.

Al tratarse de un incidente que no pasó a mayores, tanto para Gutiérrez como para los aficionados que se encontraban en el lugar, la reacción de la mayoría fue tomarse la situación con humor. El futbolista, eso sí, se mostró bastante apenado por lo ocurrido, aunque minutos después decidió detenerse para firmar autógrafos y tomarse fotografías con los aficionados que lo estaban esperando.

Afortunadamente, todo quedó en una anécdota y el jugador rojiblanco podrá ser considerado sin ningún problema para el partido de este domingo contra Pumas. De hecho, es muy probable que Brian Gutiérrez tenga minutos ante los universitarios, aunque todavía habrá que esperar para saber si Gabriel Milito lo utiliza como titular o decide darle entrada desde el banquillo, algo que ha sido más habitual durante el torneo.

Brian Gutiérrez ha jugado los siete partidos del Apertura 2026, pero solo ha sido titular en tres

Brian Gutiérrez nunca se ha convertido en un titular indiscutible bajo las órdenes de Gabriel Milito, pero sí ha mantenido una participación constante dentro del equipo. Una muestra clara es el actual Apertura 2026, donde ha disputado los siete partidos que ha jugado Chivas, aunque solamente en tres de ellos ha comenzado como titular.

Tomando en cuenta que el mediocampo de Chivas es una de las zonas con mayor competencia dentro del plantel, estos números resultan bastante aceptables para el joven futbolista. Aun así, una parte importante de la afición continúa pidiendo verlo como titular junto a Omar Govea en ese doble pivote, una formación de corte más ofensivo que ya le ha dado buenos resultados a Gabriel Milito y que podría volver a aparecer en algún momento del torneo.