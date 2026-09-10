El Olympiacos dio un giro de 180° en su gestión deportiva, y ahora habría competencia para Armando González.

Armando González apenas tiene tres semanas como jugador del Olympiacos, pero en ese corto periodo ya ha dejado muy buenas sensaciones y excelentes estadísticas con el conjunto de El Pireo. La Hormiga había llegado con la intención de ser el principal suplente de Ayoub El Kaabi durante su primera temporada en Europa, aunque la grave lesión que sufrió el delantero la semana pasada cambió completamente el panorama y dejó al canterano de Chivas como una de las principales opciones para ocupar la titularidad.

Sin embargo, los cambios que recientemente se produjeron en la dirección deportiva y el banquillo del Olympiacos parecen tener ya una primera consecuencia para el delantero mexicano. Darko Kovačević y José Luis Mendilibar, quienes estuvieron involucrados en la llegada de González, ya no forman parte del proyecto y los nuevos altos mandos parecen querer incorporar competencia para el puesto de centro delantero, justo cuando La Hormiga comenzaba a aprovechar la oportunidad que se le presentó.

De acuerdo con reportes de la prensa griega y medios de Argentina, el Olympiacos ya habría realizado contactos formales para intentar fichar a Mauro Icardi, quien actualmente se encuentra como agente libre. La intención del club sería ofrecerle un contrato por dos años y que el histórico delantero argentino llegue para competir directamente por la posición con Armando González, en una operación que podría modificar nuevamente el panorama del mexicano.

El Olympiacos, sin embargo, no sería el único club interesado en los servicios de Icardi. El atacante también tendría una propuesta del Atlético Mineiro de Brasil y otra de la Lazio de Italia, un futbol que conoce perfectamente después de haber disputado ocho temporadas en la Serie A. Ahora habrá que esperar para conocer cuál será el siguiente paso del argentino y, sobre todo, si finalmente termina llegando a Grecia para competir por un lugar en el once con La Hormiga.

Encuesta ¿Crees que Armando González pueda ganarle la titularidad a Mauro Icardi? ¿Crees que Armando González pueda ganarle la titularidad a Mauro Icardi? Claro, la Hormiga es un delantero top No, seguro será su suplente Al principio no, pero después será el titular Ya votaron 63 hinchas

A pesar de este posible movimiento, Armando González tiene una ventaja importante que podría jugar a su favor. El Olympiacos realizó una inversión considerable para ficharlo y lo considera un futbolista importante pensando en el futuro del club, por lo que podría recibir cierta prioridad al momento de decidir quién ocupará la titularidad. Además, La Hormiga ya demostró dentro de la cancha que puede responder cuando recibe una oportunidad, por lo que ahora tendrá que seguir haciendo méritos para convencer al nuevo cuerpo técnico.

El Olympiacos ya registró a sus jugadores para la Europa League y Armando González sería titular ahí

Más allá de que el plan original para Armando González en su primera temporada en Europa era alternar con Ayoub El Kaabi y pasar buena parte del curso como su suplente, la posible llegada de otro delantero no necesariamente cambia demasiado su situación en la Europa League. El registro de futbolistas para esta competencia ya cerró y cualquier atacante que llegue posteriormente al Olympiacos no podrá ser incluido en la lista para esta primera etapa, por lo que todo apunta a que La Hormiga tendrá una oportunidad inmejorable para ser titular y demostrar su nivel en el torneo europeo.