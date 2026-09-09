El legendario exjugador del Guadalajara sorprendió a todos con su comparación de los dos artilleros, en donde admitió su predilección por el '4K'.

La salida de Armando González de Chivas ocasionó que muchos aficionados pensaran que Chivas se debilitaría dentro del Apertura 2026; sin embargo, el estilo de juego que propone Gabriel Milito ha permitido que Ricardo Marín diera un paso hacia adelante, asumiendo la responsabilidad goleadora del Rebaño.

La realidad es que la Hormiga se ganó el cariño de la gente debido al campeonato de goleo y el subcampeonato de goleo en el torneo siguiente; sin embargo, hay especialistas como Ramón Morales, que están convencidos de que el ‘4K’ es superior al juvenil canterano rojiblanco, al menos en la técnica individual.

“A mi siempre me ha gustado un poco ese jugador que aunque es nueve, tiene mayor forma de asociarse. Creo que técnicamente es mejor Ricardo Marín que Armando González, me voy a echar a muchos chivahermanos encima. Me vale un pepino. Para mí es mejor, en la técnica, Marín que Armando.

“Armando tuvo la oportunidad, la confianza, la estrella de estar en el momento en el que tienes que estar y ahí es donde están los grandes goleadores. Eso lo hizo Armando”, declaró el ‘Eterno Capitán’ en el podcast de las Leyendas del Guadalajara.

¿Cuántos goles anotó Armando González en Chivas?

El delantero que debutó en el Clausura 2024 se fue ganando poco a poco la confianza de los entrenadores, explotando con la llegada de Gabriel Milito al banquillo del Guadalajara, por lo que durante su paso por el primer equipo del Rebaño, se destapó con 29 goles en poco más de dos años y medio.

Los números de Ricardo Marín en Chivas