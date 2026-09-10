Armando González estaba teniendo una gran semana con el Olympiacos, especialmente después de la espectacular actuación que tuvo en la Copa de Grecia frente al Volos. El delantero mexicano fue protagonista absoluto al marcar dos goles y aportar una asistencia en el triunfo 3-2 de su equipo, confirmando que atravesaba un momento ascendente desde su llegada al futbol europeo.

Sin embargo, la directiva del equipo de El Pireo decidió realizar cambios muy drásticos justo después de esta actuación. Primero se produjo la salida del director deportivo Darko Kovačević y posteriormente el club anunció el adiós de José Luis Mendilibar, por lo que el proyecto que recibió a La Hormiga sufrió una transformación prácticamente inmediata.

Esta situación representaba un duro golpe para el delantero mexicano, pues fueron precisamente Kovačević y Mendilibar quienes dieron el visto bueno para su fichaje. Si bien toda la directiva del Olympiacos, incluido el propietario del club, estuvo de acuerdo con la contratación de González, cabe recordar que su llegada representó una de las inversiones más importantes en la historia del conjunto griego. Ahora, las dos figuras que impulsaron su incorporación ya no forman parte del proyecto.

Ahora el Olympiacos ya tiene nuevo entrenador: Imanol Alguacil será el encargado de tomar las riendas del equipo. El técnico español tiene como principales antecedentes sus etapas en la Real Sociedad, donde dirigió diferentes categorías antes de llegar al primer equipo y permaneció durante seis temporadas y media, y el Al-Shabab de Arabia Saudita, club al que dirigió durante apenas 24 partidos.

Por ello, las buenas actuaciones que González había tenido recientemente quedan un poco opacadas de cara al inicio de esta nueva etapa. Alguacil tendrá que evaluar nuevamente a toda su plantilla y, en ese sentido, La Hormiga tendrá que convencer al nuevo entrenador desde cero. El reto para el canterano de Chivas será demostrarle que merece minutos y que puede convertirse en una pieza importante dentro de su proyecto, justo cuando comenzaba a ganar protagonismo con el anterior cuerpo técnico.

¿Cuándo serán los próximos partidos del Olympiacos, ahora con Imanol Alguacil como DT?

La oportunidad para Armando González de comenzar a ganarse la confianza de su nuevo entrenador podría llegar muy pronto. El Olympiacos recibirá al OFI Creta este sábado 12 de septiembre por la Superliga de Grecia y apenas cuatro días después tendrá uno de los compromisos más importantes de su calendario, cuando reciba al Jagiellonia Białystok el miércoles 16 de septiembre en su debut en la fase liga de la Europa League.