El exdelantero del Guadalajara ha encontrado su mejor versión y está destacando a nivel continental gracias a sus anotaciones.

Chivas es un club que solía pagar muchos millones de dólares en búsqueda de delanteros que pudieran convertirse en la solución, en donde uno de esos intentos desesperados fue la contratación de Ronaldo Cisneros, quien tuvo destellos de su calidad en el Rebaño, pero sin afianzarse como el delantero estelar que se buscaba.

De cara al Clausura 2018, Matías Almeyda pidió la contratación de un delantero, apostando todo por la joya que brillaba en las fuerzas básicas de Santos Laguna, por la cual se desembolsaron cerca de 5.5 millones de dólares; sin embargo, no pudo consolidarse.

¿Cómo le va a Ronaldo Cisneros en la actualidad?

El delantero ha encontrado en Costa Rica la opción para sobresalir, ya que es el goleador del Alajuelense, escuadra con la que inclusive fue nominado al mejor jugador del balompié tico y con el que actualmente, está disputando la Copa Centroamericana para buscar su pase a la Concachampions.

Sin embargo, el exjugador de Chivas está atravesando un gran momento futbolístico, por lo que es el mejor artillero de la Centroamericana con cuatro goles, por lo que la cuenta oficial de la Concachampions le dedicó un posteo reconociendo su gran labor ofensiva.

¿Cómo le fue a Ronaldo Cisneros en Chivas?

El delantero vivió varias etapas como rojiblanco, ya que al no consolidarse era enviado a préstamo a otras instituciones y terminaba regresando al redil, en donde sus dos goles más recordados como rojiblanco son el de media tijera contra Puebla y el que encaminó al Aztecazo en Semifinales del Clausura 2023.