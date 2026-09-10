Chivas se prepara para enfrentar a Pumas UNAM en la previa de una nueva edición del Clásico Nacional ante América. De cara a los próximos dos partidos, Ricardo Ferretti señaló que el Guadalajara no será campeón.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a Pumas por la jornada ocho del Apertura 2026 de la Liga MX. De cara a la segunda etapa del campeonato, Ricardo Ferretti considera que el Guadalajara es su cuarto favorito a quedarse con el título porque considera que hay otros con mayores argumentos a quedarselo.

Luego de la temporada 2025-2026, la exigencia de Gabriel Milito en el Guadalajara se ha elevado porque con pocas herramientas logró un equipo competitivo. Por esta razón, muchos afirman que el conjunto rojiblanco debe llegar como mínimo a la Final y ganar porque de lo contrario es un fracaso por la plantilla que tiene.

Tras las primeras siete jornadas del Apertura 2026, Chivas es sublíder de la tabla general de posiciones con 14 puntos y un partido más, mientras que América y Toluca son primero y tercero con 16 y 13 unidades, respectivamente. Con lo mostrado en la primera mitad del campeonato, Ricardo Ferretti afirmó que el Rebaño Sagrado no es para él el principal candidato a quedarse con el título en la segunda parte del año.

Ricardo Ferretti habló de Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Yo veo: pueden soñar, es válido, tienen que trabajar, pero hay otros equipos para mí que yo pienso que van a estar con más posibilidad. Para mí número uno Toluca. Después pongo América, Cruz Azul. Tal vez en cuarto lugar yo echaría a las Chivas. (…) Para mí entre los cuatro que mencioné… Toluca, Cruz Azul, América y Chivas”, expresó el Tuca en ESPN luego de que Ricardo Marín afirmara que van a buscar cerrar la fase regular como líderes.

A su vez, en la misma mesa de debate el exentrenador del Guadalajara, afirmó la importancia de finalizar entre los cuatro mejores de la tabla general de posiciones. “Yo siempre planeaba con mi directiva estar entre los cuatro primeros. En los cuatro primeros porque para ser campeón, independientemente sí hay una ventaja, pero tú tienes que ganar a todos la verdad… si estás dentro de los cuatro primeros esta ventaja ya te da la posibilidad de llegar a la final”, cerró Ricardo Ferretti.

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¿Cuándo se juega Chivas vs. Pumas por la Liga MX?

El próximo juego de Chivas ante Pumas UNAM se llevará adelante a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.