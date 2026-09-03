El próximo sábado, Chivas visita a Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. En medio de este contexto, Ricardo Ferretti destacó el trabajo de Gabriel Milito.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlético de San Luis por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al duelo contra los Potosinos, Ricardo Ferretti, ex-DT rojiblanco, habló del momento del Guadalajara y afirmó lo que nadie quiere aceptar de Gabriel Milito al señalar que es un gran pastor.

El Rebaño Sagrado se encuentra en una situación similar a la que vivió en el Apertura 2025, con la diferencia de que juega bien. Sin embargo, la pelota no entra en la portería rival y cae en puestos importantes en la tabla general de posiciones.

Ante este panorama, Chivas volverá a tener afición el próximo sábado cuando enfrente a Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. De cara al siguiente juego, Ricardo Ferretti coincidió con Gabriel Milito al señalar que no hizo buenos cambios en el segundo tiempo ante Pachuca, pero que el Guadalajara cuenta con un buen técnico.

Gabriel Milito prepara a Chivas para enfrentar a Atlético de San Luis. (Foto: IMAGO7)

“Creo que los cambios lo dijo muy bien Milito no le resultaron tanto como esperaba y los de Pachuca sí lo cambiaron, pero la cancha de Pachuca no es nada sencillo. Yo creo que un empate en Pachuca, con lo que pasó el segundo tiempo, no es un mal resultado. Trae buena confianza y naturalmente un gran pastor Milito. La verdad desde que este señor llegó a Chivas todo el desorden parecía que había pasado un huracán un todo ahí destrozó y el señor llegó y cambió todo”, comentó.

Y agregó: “Después de la participación en League Cup, con el último triunfo, les dio confianza y lo que vienen haciendo pues es bastante bueno. O sea le meten muchos goles a Tijuana en Pachuca empata un gran primer tiempo un segundo tiempo que bajó”.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Atlético de San Luis?

Teniendo en cuenta cómo se ha manejado Gabriel Milito, es un hecho que en la portería se repetirían los mismos nombres a menos que regrese José Castillo. De esta manera, en el fondo estarían Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo y Miguel Gómez, en el medio Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, mientras que en el ataque Ricardo Marín.