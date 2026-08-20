El exentrenador del Guadalajara expresó el sentir de millones de aficionados rojiblancos al recriminarle a la directiva el priorizar el ganar dinero, antes que ser campeones.

Chivas comenzará a vivir un momento de transformación dentro del plantel que comanda Gabriel Milito debido a la salida de Armando González rumbo al Olympiacos, en donde el exentrenador del Rebaño Sagrado, Ricardo Ferretti, se puso en lugar de los aficionados y lanzó fuertes críticas contra Amaury Vergara.

El Tuca fue contundente al recordar que el Guadalajara tiene 9 años sin ser campeón, por lo que la venta de la Hormiga puede mermar sus aspiraciones de levantar el trofeo, priorizando el ganarse unos pesos en lugar de cumplir con su obligación de ser campeón.

“Perdieron todos. Si yo soy aficionado de Chivas y el torneo pasado quedé eliminado por 5 seleccionados. Este torneo, tengo la esperanza de ser campeón después de tantos años y vendo a mi mejor delantero. ¿Qué esperanza me das tú, como presidente posibilidades de mi sueño como aficionado de ser campeón?

“Marín tiene 28 años y dime cuándo ha metido cinco goles en un torneo. ¿Y Ángel Sepúlveda desde que llegó cuántos goles ha metido? (…) Yo no veo que alguien esté ganando.

“La institución se está metiendo dinero, pero está dejando una oportunidad que con este delantero, recuperándose, volviendo a meter gol, la oportunidad de ser campeón que es algo que en este país nos interesa. El único que está ganando, son unos cuantos pesos, Chivas vendiendo la oportunidad que tenía del título“, explicó el entrenador en ESPN.

¿Por qué las aspiraciones de Chivas dependían de la Hormiga González?

El Guadalajara por fin había encontrado a su centro delantero estelar, convirtiéndose en el mejor atacante mexicano del momento, por lo que es evidente que la efectividad disminuirá drásticamente pese a que hay delanteros de experiencia para suplir a la Hormiga como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.