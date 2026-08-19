El exjugador y papá del delantero de las Chivas confirmó las negociaciones entre el conjunto tapatío y el conjunto griego, justificando el motivo de la decisión de irse a ese club.

Chivas está por concretar una nueva exportación rumbo al futbol de Europa con la venta de Armando González al Olympiacos, en donde mucha gente critica y cuestiona la razón por la que el delantero optó por la escuadra de Grecia para llegar al Viejo Continente, en donde habría razones de peso para haber tomado esa decisión.

Independientemente del aspecto económico y el ferviente deseo del conjunto helénico de hacerse de los servicios de la Hormiga, su padre, el señor Armando González, reveló que la razón de su hijo para fichar con dicha escuadra se debe a que tendrá más proyección que si se queda en el Guadalajara, además de que suele participar en competencias europeas.

“Con muchos sentimientos, con algunos días de mucha incertidumbre, que a veces eso al ser humano no lo tiene bien. Hoy, a punto de que se pueda dar este sueño para Hormi, que se presentó ahí y que gracias al Olympiacos y a Chivas, se puede hacer realidad.

“He estado oyendo mucho, ves programas, escuchas y te llega información por redes sociales, en donde hay una desinformación y una información total de cualquier tema, que cualquier persona puede comentar.

“El Olympiacos es un gran equipo, es un equipo que está en Europa, que juega normalmente Champions, juega UEFA. El ir allá, quieras o no, estás en la vitrina de Europa. Es muy claro que van a ver a Armando más allá que si se queda aquí.

“Siempre hemos expresado que cuando le surgiera una oportunidad de ir a Europa, tenía que ser algo muy especial porque no estás en un equipo normal, estás en Chivas. Un equipo con una gran tradición, con un gran legado, una institución ejemplar. Armando sí lo vio como algo especial y más que nada porque el Olympiacos lo quiere sí o sí. Que bueno que también la directiva de Chivas ha accedido a toda esta negociación”, declaró el papá del delantero en palabras para TV Azteca.

Hormiga no buscaba irse de Chivas

“No es de que vengan para querer sacar a Armando de Chivas. Armando no quiere salir de Chivas, pero si llega algo, entonces sí. No es: ‘yo quiero irme’. Llegó el año pasado una oferta del futbol ruso y Armando dijo directamente que no y no era ni de platicarlo con la directiva, porque ellos llegaron y pusieron la cláusula de rescisión. Esto (con el Olympiacos) se dio”, explicó el padre del delantero rojiblanco.