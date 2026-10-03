El Guadalajara compartió un calendario del mes de octubre, en donde hizo un ajuste que hizo enfurecer a los aficionados rojinegros.

Chivas ya tiene la mente puesta en su siguiente partido oficial que disputará en el Apertura 2026 que será contra Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, en donde la escuadra rojiblanca se encuentra obligada a conseguir el triunfo en una edición más del Clásico Tapatío.

Sin embargo, debido a la histórica rivalidad que existe entre ambas instituciones, el Guadalajara ya comenzó a calentar el duelo contra los Zorros y lo hizo de manera sutil para minimizarlos con una publicación en redes sociales que causó molestia entre los aficionados rojinegros.

En redes oficiales del chiverío se colocó un calendario de partidos que sostendrá el Rebaño en el mes de octubre, en donde en el duelo contra el Atlas se puso se el partido sería en calidad de locales, haciendo alusión a que consideran que el Estadio Jalisco sigue siendo su casa, pese a que tienen 16 años de que se mudaron al Estadio Akron.

Hay que recordar que en todo el mes de octubre, el Guadalajara contará con la “ventaja” de que en el calendario solamente tendrá que sostener un partido fuera de la capital de Jalisco que será contra Monterrey el 24 de octubre, cuando visiten a los Rayados de Matías Almeyda.

Preocupación por la cancha del Estadio Jalisco

Durante los días recientes, el Estadio Jalisco albergó dos conciertos de Julión Álvarez, eventos que habrían dejado severamente lastimado el pasto del inmueble, por lo que los jardineros del recinto están trabajando a marchas forzadas para recuperarlo de cara al Clásico Tapatío.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.