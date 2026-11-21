El Apertura 2026 está ingresando a su recta final, por lo que han comenzado a circular los rumores sobre refuerzos para Chivas de cara al próximo torneo en donde uno de los futbolistas que ha ido sonando con más fuerza en los días recientes es el mediocampista del Pachuca, Alán Bautista.

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Durante los días recientes, se reportó que el futbolista de los Tuzos estaría en la órbita del Guadalajara, quien habría comenzado a sondear su situación contractual, aunque sin presentar una oferta o un interés oficial por parte de la directiva rojiblanca.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, analizó el rumor y detalló que dicho movimiento luce sumamente complicado de realizarse dentro del chiverío debido a que Alán Bautista se desempeña como mediocampista ofensivo, posición en la que en el redil existen varios futbolistas que se desempeñan en esa zona del campo.

"Se dice, según rumores en las redes sociales, que podría ir por un defensa de Pachuca. No es este muchacho que ha sonado, Alán Bautista. Ha sonado su nombre, pero por ahí no va, dado que es un jugador con características que en Chivas está sobrepoblado. Es de características es volante ofensivo y en Chivas es lo que más sobra", explicó el comunicador en su canal Futbol con Cerebro.

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¿Quiénes son los mediocampistas ofensivos de Chivas?

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Efraín Álvarez

Kevin Castañeda

Jordan Carrillo

Brian Gutiérrez

Hugo Camberos

Jonathan Pérez

Los números de Alan Bautista en el Apertura 2026