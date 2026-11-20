Chivas continúa analizando posibles refuerzos para el Clausura 2027 y uno de los nombres que recientemente comenzó a sonar en el entorno rojiblanco es Alán Bautista, mediocampista de Pachuca de apenas 24 años. Y es que el futbolista de los Tuzos ya acumula más de 100 partidos en Primera División e incluso cuenta con experiencia internacional, por lo que podría convertirse en una alternativa interesante para fortalecer el mediocampo de Gabriel Milito. Sin embargo, aunque hasta ahora solamente se ha hablado de un posible interés del Guadalajara, sus estadísticas permiten identificar qué tipo de jugador es, cuáles son sus principales virtudes y qué podría aportar al funcionamiento del Rebaño Sagrado en caso de que la directiva decida avanzar con una negociación.

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Para empezar, Alán Bautista tiene un perfil de mediocampista mixto, aunque sus principales cualidades están relacionadas con la generación de oportunidades ofensivas y no tanto con la recuperación del balón. Durante el Apertura 2026 ha disputado el equivalente a 10.5 partidos completos, distribuidos en 15 apariciones, por lo que todavía se trata de una muestra relativamente pequeña que debe analizarse con cautela. Sin embargo, uno de sus datos más interesantes es que registra 0.12 asistencias esperadas por cada 90 minutos, una cifra que lo coloca en el percentil 83 de la Liga MX entre mediocampistas. Esto significa que supera aproximadamente al 83% de los futbolistas utilizados como referencia en esta métrica, destacando por su capacidad para encontrar compañeros en posiciones favorables para rematar.

Además, Bautista también muestra cualidades interesantes para hacer progresar el balón hacia zonas peligrosas, con 4.94 progresiones profundas por cada 90 minutos, un registro que lo coloca en el percentil 61. A esto se suma que tiene relativamente pocas pérdidas de posesión, con apenas 0.95 por encuentro completo, lo que sugiere que puede ser una alternativa bastante segura cuando participa en la circulación ofensiva. Sin embargo, su precisión de pase es de apenas el 78%, mientras que sus estadísticas de construcción y regate se encuentran por debajo del promedio, por lo que no se trata de un futbolista que destaque por organizar el juego desde posiciones retrasadas o superar constantemente a sus rivales mediante conducciones. Su principal fortaleza está en encontrar pases verticales que puedan generar peligro.

No obstante, el aspecto defensivo es donde Alán Bautista presenta sus principales debilidades estadísticas, pues registra solamente 1.09 entradas ajustadas por posesión y 0.06 intercepciones ajustadas, cifras que lo colocan en los percentiles 12 y 0, respectivamente. Además, su promedio de 15.10 presiones por cada 90 minutos también se encuentra por debajo de la mayoría de los mediocampistas de la Liga MX. En total, durante el Apertura 2026 acumula 159 presiones, 14 entradas, 11 duelos, 10 pases bloqueados y apenas una intercepción. Por eso, no parece ser un mediocampista especializado en recuperar balones o proteger directamente a la defensa, sino un jugador que puede colaborar en el trabajo colectivo sin convertirse necesariamente en el principal responsable de las tareas defensivas.

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Esta característica también puede observarse en su mapa de acciones defensivas, pues la mayor parte de su actividad se concentra en el sector centro-izquierdo del terreno de juego y en los carriles interiores de la mitad de cancha. Esto indica que Bautista suele participar en una presión de altura media, ayudando a cerrar espacios y dificultar la circulación del rival, pero sin destacar por recuperar balones cerca del área contraria. En ese sentido, podría encajar en Chivas como un interior asociativo que aporte pases filtrados y ayude a conectar el mediocampo con los delanteros, siempre que esté acompañado por compañeros con mayor capacidad de recuperación. Sin embargo, no solucionaría por sí solo la necesidad de contar con un mediocampista de contención, por lo que sería importante complementar estas estadísticas con un análisis de video y una muestra más amplia de partidos.

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Alán Bautista tiene un perfil muy similar a Omar Govea, Víctor Guzmán y Elías Montiel

Una de las conclusiones más interesantes del análisis aparece al revisar el gráfico de similitud de jugadores de StatsBomb, donde Alán Bautista presenta más de un 80% de similitud estadística con Víctor "Pocho" Guzmán, Omar Govea y Elías Montiel, este último otro de los mediocampistas que han sido relacionados con el Guadalajara. Esto significa que, aunque existen diferencias en sus características individuales, los cuatro futbolistas comparten patrones importantes en su participación dentro del terreno de juego. Por eso, si Bautista mantiene su estilo y consigue trasladar sus mejores cualidades al sistema de Gabriel Milito, podría adaptarse a lo que el entrenador busca en sus mediocampistas.