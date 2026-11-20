Chivas se ha convertido en una potencia de la Liga MX, no solo por su historia, sino por el gran momento futbolístico que vive el plantel rojiblanco en el Apertura 2026 en donde ya está calificado a la Liguilla y con la consigna de levantar el trofeo de campeón; sin embargo, el Director Deportivo del Rebaño, Javier Mier, destapó el verdadero plan del proyecto, sobre todo con los jóvenes de fuerzas básicas como Armando González.

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El Guadalajara recibió un fuerte golpe al arranque del torneo debido a la salida de la Hormiga rumbo al Olimpiacos, decisión que ocasiono molestia entre los aficionados que criticaron que la directiva rojiblanca priorizó el ganar millones de dólares antes de los logros deportivos, por lo que el directivo aclaró la situación.

Javier Mier dejó en claro de que la prioridad en el chiverío es formar futbolistas para abastecer al primer equipo y logren ser campeones de Liga MX y que posteriormente, puedan irse a Europa como consecuencia del buen trabajo que realizan en el Rebaño, por lo que aceptó que lo que pasó con Armando González no es lo ideal para el club.

"La prioridad de Chivas es formar jugadores para buscar campeonatos. Después, es un proceso. Hay muchas circunstancias que se presentaron en este caso en el último, por ejemplo en el de Mateo Chávez, pero no es la prioridad. La prioridad es desarrollarlos en este círculo, el día de mañana, ir encontrando sus procesos logrando los campeonatos.

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"La prioridad es esa, formar a nuestros jugadores para que sean campeones en Primera División, después, es una consecuencia del trabajo que hacemos aquí que vengan ese tipo de oportunidades y cuando vengan las analizaremos desde todas las perspectivas y ahí se tomarán las decisiones en beneficio para el club y para el proyecto", explicó el directivo en entrevista con TUDN.

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Javier Mier criticó malos consejos de los representantes a los futbolistas jóvenes

"Hubo un análisis en todos los sentidos. El futbolista mexicano tiene que saber en qué momento se tiene que ir. Hoy tenemos a los representantes atrás de los jugadores diciéndoles: 'ya estás para Europa' y van para allá, pero no juegan. También es un equilibrio en cuál momento sí o en cuál momento no. No es tan sencillo decir: 'que se vayan', yo creo que se tienen que ir con bases para poder trascender", concluyó el directivo rojiblanco.