Gabriel Milito se ha ganado el cariño de millones de aficionados de Chivas y el respeto de muchos especialistas gracias a su ideología futbolística y gran trabajo que ha realizado al frente del Rebaño, en donde lo ha convertido en un protagonista de la Liga MX, aunque para su mala fortuna, se le ha indigestado un rival: el Cruz Azul.

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Es verdad que desde que el entrenador argentino no ha podido ganar a costa de La Máquina y del Toluca, en donde los Diablos Rojos le han superado ampliamente en los tres enfrentamientos que ha sostenido, mientras que contra los celestes ha habido partidos en donde el Guadalajara no ha merecido perder, pero así ha sucedido.

Desde que Gabriel Milito tomó las riendas del chiverío en el Apertura 2025, ha tenido que enfrentarse en seis ocasiones al Cruz Azul, dos en fases regulares y cuatro partidos más en dos Liguillas de forma consecutiva, por lo que el duelo del próximo fin de semana cobra mayor relevancia dentro de la institución tapatía, por las cuentas pendientes que hay con los capitalinos y la posibilidad de ser líderes generales.

Chivas 1-2 Cruz Azul - 30 de agosto del 2025

Cruz Azul atravesaba un momento avasallador en la Liga MX y lo demostró anotándole a Chivas desde el minuto 3 de juego; sin embargo, el Rebaño demostró el músculo y respondió de inmediato con un gol de Diego Campillo. Sin embargo, el Toro Fernández aprovechó una débil marca del Tiba Sepúlveda para anotar el segundo del partido.

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Chivas 0-0 Cruz Azul - 27 de noviembre del 2025 - Ida de los Cuartos de Final

Después de un torneo en el que se dudó de la continuidad de Gabriel Milito, hilvanaron una racha importante de victorias y se metieron directo a la Liguilla; sin embargo, en los Cuartos de Final no pudieron sacar ventaja en la cancha del Estadio Akron gracias a una espectacular noche de Andrés Gudiño que detuvo todo, poniendo al Rebaño contra la pared.

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Cruz Azul 3-2 Chivas - 30 de noviembre del 2025 - Vuelta de los Cuartos de Final

Una de las noches más tristes de la historia reciente del Guadalajara, en donde el chiverío, sin la presencia de Armando González por lesión, se metió a la cancha del Estadio Olímpico Universitario en búsqueda de la victoria que le diera el pase a la antesala de la Final, posibilidad que pudo cumplirse en los minutos finales; sin embargo, Chicharito Hernández se equivocó en el peor momento y falló el penalti que valió la eliminación rojiblanca de ese semestre.

Cruz Azul 2-1 Chivas - 21 de febrero del 2026

Como parte de la fase regular del Clausura 2026, Chivas visitó a Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en donde el chiverío demostró su poderío, pero también su falta de contundencia, en donde se fue de Puebla con una dolorosa derrota pese a haber sido, durante muchos lapsos del partido, ampliamente superior a los celestes que fueron letales en las que se le presentaron.

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Cruz Azul 2-2 Chivas - 13 de mayo de 2026 - Ida de las Semifinales

Guadalajara llegó con el ánimo a tope a este duelo por la Ida de las Semifinales tras eliminar de forma heroíca a los Tigres con doblete de Santiago Sandoval, por lo que se metieron a la cancha del Estadio Azteca en donde ambos clubes protagonizaron un duelo de poder a poder en el que igualaron fuerzas.

Chivas 1-2 Cruz Azul - 16 de mayo del 2026 - Vuelta de las Semifinales

Después de un emocionante duelo de Ida, el Guadalajara recibió en el Estadio Jalisco a La Máquina con la consigna de ganar o empatar para avanzar a la Final; sin embargo, la ausencia de los cinco seleccionados al Mundial y la lesión de Daniel Aguirre, mermó drásticamente al equipo por su falta de experiencia, en donde los celestes obtuvieron el pase a la Final tras un gol con una dosis de fortuna tras un disparo de media distancia que fue desviado por Diego Campillo.

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