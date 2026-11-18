La Selección Mexicana tuvo una importante presencia de futbolistas de Chivas durante la Fecha FIFA de noviembre, pues Rafael Márquez convocó a cinco jugadores del Guadalajara para disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League contra Jamaica. Sin embargo, uno de los nombres que más expectativas había generado era el de Diego Campillo , especialmente porque se trata de un defensor que ha conseguido destacar por su capacidad para participar en la construcción del juego desde el fondo. Y es que existía mucho interés por conocer cómo podría encajar el futbolista rojiblanco en el sistema del Kaiser, quien durante su carrera se caracterizó precisamente por ser uno de los defensores mexicanos con mejor salida de balón.

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De hecho, durante las últimas semanas habían surgido reportes que señalaban que Rafael Márquez estaba particularmente interesado en las condiciones futbolísticas de Diego Campillo , especialmente por su capacidad para conducir el balón y encontrar compañeros mediante pases que superan las líneas de presión rivales. Y es que estas características recuerdan al estilo que distinguió al Kaiser durante su etapa como futbolista del Barcelona y de la Selección Mexicana, donde no solamente destacaba por su seguridad defensiva, sino también por su participación constante en la elaboración de las jugadas ofensivas. Por eso, existía la expectativa de que Campillo pudiera recibir una oportunidad para demostrar sus condiciones con el Tri, especialmente considerando el tipo de defensor que parece buscar el entrenador mexicano.

Diego Campillo ha tenido actividad con Selección en amistosos.

Sin embargo, Diego Campillo terminó convirtiéndose en uno de los siete futbolistas que no disputaron un solo minuto durante los dos encuentros de la Selección Mexicana contra Jamaica. Y es que, aunque el defensor del Guadalajara sí consiguió formar parte del banco de suplentes tanto en el partido de Ida como en el de Vuelta, Rafael Márquez decidió no utilizarlo en ninguno de los compromisos. De esta manera, el rojiblanco tuvo que conformarse con seguir las acciones desde la banca, una situación que resultó llamativa considerando las expectativas que se habían generado alrededor de su convocatoria y las cualidades que podría aportar al funcionamiento del combinado nacional.

Lo más sorprendente es que Rafael Márquez realizó modificaciones importantes en su defensa entre los dos enfrentamientos contra Jamaica, pero aun así no encontró espacio para darle minutos a Diego Campillo. Y es que durante el partido de Ida el entrenador mexicano apostó por Johan Vásquez y César Montes como sus defensores centrales, mientras que para la Vuelta decidió utilizar a Israel Reyes y Jesús Orozco Chiquete. Sin embargo, a pesar de estos cambios, el futbolista de Chivas no recibió la oportunidad de mostrarse en un encuentro oficial con la Selección Mexicana, por lo que tendrá que seguir trabajando para convencer al cuerpo técnico de que puede convertirse en una alternativa importante para futuras convocatorias.

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Aunque esta situación podría resultar positiva para el Guadalajara, pues Diego Campillo regresará a Verde Valle sin el desgaste físico que habría representado disputar dos partidos internacionales de máxima exigencia, seguramente no era el escenario que esperaba el defensor rojiblanco. Y es que los encuentros contra Jamaica representaban una oportunidad importante para demostrar sus condiciones frente a un rival competitivo, especialmente porque su capacidad para defender y progresar con el balón podría haber sido útil para la Selección Mexicana. Sin embargo, Campillo tendrá que concentrarse nuevamente en Chivas y aprovechar el cierre del Apertura 2026 para seguir demostrando su nivel, comenzando por el compromiso del próximo domingo contra Cruz Azul y posteriormente durante la Liguilla.

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Luis Romo fue descartado el partido de vuelta y lo vio desde la grada

Diego Campillo no fue el único futbolista de Chivas que tuvo una Fecha FIFA complicada, pues Luis Romo también protagonizó una situación bastante llamativa después de comenzar como titular en el partido de Ida contra Jamaica y quedar fuera de la convocatoria para la Vuelta. Y es que Rafael Márquez decidió enviar al capitán rojiblanco a las gradas del Estadio BBVA, aunque hasta ahora no se ha aclarado si se trató de una decisión táctica o de una medida relacionada con su condición física. Cabe recordar que el Guadalajara había solicitado administrar cuidadosamente las cargas de trabajo de Romo para evitar una recaída en la lesión muscular que sufrió anteriormente, por lo que su ausencia podría resultar positiva si únicamente respondió a una medida preventiva.