La Selección Mexicana se juega su pase en la Nations League en su duelo contra Jamaica tras sufrir una derrota en el primer partido, en donde Santiago Sandoval fue el jugador de Chivas más destacado; sin embargo, en el Tricolor saben que necesitarán más que solo la playera de México para poder avanzar o al menos así lo entiende el zaguero Diego Campillo.

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El futbolista del Guadalajara lamentó que no se haya podido conseguir un buen resultado en el duelo de Ida contra la escuadra del Caribe; sin embargo, el defensor rojiblanco sabe que todo el plantel cuenta con la calidad suficiente para revertir la situación, aunque tengan que hablarse fuerte entre ellos dentro del terreno de juego.

"Tiene que haber exigencia entre nosotros, entre los compañeros tenemos que reaccionar. Si uno está dormido, tenemos que llamarle la atención y hacerle ver lo que está haciendo mal para corregir y al final es en beneficio del equipo, nada es personal.

"Como jugador ya lo tenemos claro. Es luchar, no porque traigamos la playera de México vamos a ganar. Está todo en el carácter que le pongamos, porque el futbol todos lo tenemos", declaró el zaguero en palabras para Vix.

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¿Cómo le ha ido a Diego Campillo en la Selección Mexicana?

Después de la Copa del Mundo, Rafael Márquez inició un nuevo proceso en donde decidió incluir a Diego Campillo; sin embargo, el zaguero de Chivas tuvo una noche de pesadilla durante el amistoso contra Estados Unidos, en donde cometió un error al no ir por una pelota, en donde el delantero rival aprovechó y vacunó a México.

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El defensor del Guadalajara ha manifestado abiertamente su admiración por Rafael Márquez, por lo que le causa ilusión el poder compartir vestidor con el exjugador del Barcelona, al menos así lo confirmó en entrevista con Reforma hace unos meses.